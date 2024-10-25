Військові на фронті - доплати після виведення в тил на відновлення

Військовослужбовець Збройних сил України. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовці ЗСУ мають право на додаткові виплати не тільки під час виконання бойових дій на лінії зіткнення. Доплати надаються і у випадку виведення військової частини з фронту у резерв Головнокомандувача ЗСУ на відновлення.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

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Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, мають право на доплату не тільки під час виконання бойових завдань, зокрема, на лінії зіткнення.

Так, виплати продовжуються навіть тоді, коли військову частину вивели із району бойових дій на відновлення.

Ця виплата здійснюється в розмірі 30 тисяч гривень за повний місяць.

Документальні підтвердження

Перебування військової частини на відновленні регулюється методичними рекомендаціями, затвердженими заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

"Документальним підтвердженням перебування органу військового управління, військової частини (підрозділу) у резерві Головнокомандувача Збройних сил України є відповідний директивний документ, яким визначено завдання на їх утримання у резерві Головнокомандувача Збройних сил України або застосування за його рішенням", — пояснили у Міністерстві оборони.

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