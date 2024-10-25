Военные на фронте – доплаты после вывода в тыл на восстановление

Военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащие ВСУ имеют право на дополнительные выплаты не только при выполнении боевых действий на линии столкновения. Доплаты предоставляются и в случае вывода воинской части с фронта в резерв Главнокомандующего ВСУ на восстановление.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Выплаты военнослужащим на восстановлении

Военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на доплату не только во время выполнения боевых задач, в частности, на линии столкновения.

Да, выплаты продолжаются даже тогда, когда воинскую часть вывели из района боевых действий на восстановление.

Эта выплата производится в размере 30 тысяч гривен в месяц.

Документальные подтверждения

Нахождение воинской части на восстановлении регулируется методическими рекомендациями, утвержденными заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

"Документальным подтверждением пребывания органа военного управления, воинской части (подразделения) в резерве Главнокомандующего Вооруженными силами Украины является соответствующий директивный документ, которым определена задача на их содержание в резерве Главнокомандующего Вооруженными силами Украины или применение по его решению", — пояснили в Министерстве обороны.

Напомним, мы писали о том, когда и по каким причинам военнослужащий ВСУ может получить единовременную материальную помощь.

Также мы сообщали, в каких случаях боевые выплаты для военнослужащих могут задержать.