Военные на фронте – доплаты после вывода в тыл на восстановление

Вывели с фронта на восстановление — какие доплаты получают военные
Военнослужащие ВСУ имеют право на дополнительные выплаты не только при выполнении боевых действий на линии столкновения. Доплаты предоставляются и в случае вывода воинской части с фронта в резерв Главнокомандующего ВСУ на восстановление.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Выплаты военнослужащим на восстановлении
Военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на доплату не только во время выполнения боевых задач, в частности, на линии столкновения.
Да, выплаты продолжаются даже тогда, когда воинскую часть вывели из района боевых действий на восстановление.
Эта выплата производится в размере 30 тысяч гривен в месяц.
Документальные подтверждения
Нахождение воинской части на восстановлении регулируется методическими рекомендациями, утвержденными заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.
"Документальным подтверждением пребывания органа военного управления, воинской части (подразделения) в резерве Главнокомандующего Вооруженными силами Украины является соответствующий директивный документ, которым определена задача на их содержание в резерве Главнокомандующего Вооруженными силами Украины или применение по его решению", — пояснили в Министерстве обороны.
Напомним, мы писали о том, когда и по каким причинам военнослужащий ВСУ может получить единовременную материальную помощь.
Также мы сообщали, в каких случаях боевые выплаты для военнослужащих могут задержать.
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