Матеріальна допомога в ЗСУ – деталі та причини виплати

Гроші для українського військового. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на матеріальну допомогу після отримання інвалідності чи для протезування, яке стало наслідками поранень на війні. Також матеріальна допомога виплачується родичам загиблих, зниклих безвісти, полонених та інтернованих військових.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Допомога для родичів військового

Згідно із чинним законодавством, військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання матеріальної допомоги з різних підстав та причин.

Однією із таких причин є загибель самого військового. У цьому випадку матеріальну допомогу отримають близькі родичі загиблого у рівних частинах.

Також матеріальну допомогу надають сім’ям зниклих безвісти, полонених чи інтернованих військовослужбовців.

Коли гроші може отримати сам військовослужбовець

Військовому матеріальна допомога виплачується у наступних випадках:

інвалідність, отримана внаслідок поранення;

перебування його на лікуванні, реабілітації через наявність онкозахворювання, туберкульоз, СНІД;

затяжне перебування на реабілітації (понад 30 днів), зокрема, для багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки чи кінцівок, ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів.

Нагадаємо, ми писали про те, коли українським військовим надається одноразова матеріальна допомога.

Також ми повідомляли про те, чи змінилися виплати мобілізованих бійців з 1 жовтня.