Виплати мобілізованим — чи зміняться з 1 жовтня

Військовий кладе гроші в кишеню. Фото: АрміяInform

З 1 жовтня заробітна плата військовослужбовців в Україні не зміниться. Згідно з чинними нормами, виплати залишатимуться на тому ж рівні як мінімум до кінця 2024 року.

Про це у вівторок, 17 вересня, повідомляє сайт "Новини PRO".

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Видання зазначає, що розмір виплат встановлюється відповідно до положень закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" та постанови Кабінету Міністрів №168.

Суттєвих змін у виплатах для військовослужбовців не заплановано. До кінця 2024 року мінімальна зарплата мобілізованого військового становитиме 33 тисячі гривень, яка включає:

мінімальний оклад для солдата-строковика — 20 тисяч гривень;

оклад за військове звання — 13 тисяч гривень.

Крім того, ці виплати не оподатковуються військовим збором у розмірі 1,5%.