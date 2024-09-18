Выплаты мобилизованным — изменятся ли с 1 октября

Военный кладет деньги в карман. Фото: АрмияInform

С 1 октября заработная плата военнослужащих в Украине не изменится. Согласно действующим нормам, выплаты будут оставаться на том же уровне как минимум до конца 2024 года.

Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает сайт "Новости PRO".

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Издание отмечает, что размер выплат устанавливается в соответствии с положениями закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановлениями Кабинета Министров №168.

Существенные изменения в выплатах для военнослужащих не запланированы. До конца 2024 года минимальная зарплата мобилизованного военного составит 33 тысячи гривен, которая включает:

минимальный оклад для солдата-срочника — 20 тысяч гривен;

оклад за воинское звание — 13 тысяч гривен.

Кроме того, эти выплаты не облагаются военным сбором в размере 1,5%.