Материальная помощь в ВСУ – детали и причины выплаты

Деньги для украинского военного. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на материальную помощь после получения инвалидности или для протезирования, которое явилось последствиями ранений на войне. Также материальная помощь выплачивается родственникам погибших, пропавших без вести, пленных и интернированных военных.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Помощь для родственников военного

Согласно действующему законодательству, военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение материальной помощи по разным основаниям и причинам.

Одной из таких причин является гибель самого военного. В этом случае материальную помощь получат близкие родственники погибшего в равных частях.

Также материальную помощь оказывают семьям пропавших без вести, пленных или интернированных военнослужащих.

Когда деньги может получить сам военнослужащий

Военному материальная помощь выплачивается в следующих случаях:

инвалидность, полученная в результате ранения;

пребывание его на лечении, реабилитации из-за наличия онкозаболеваний, туберкулеза, СПИДа;

затяжное пребывание на реабилитации (более 30 дней), в частности, для многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности или конечностей, эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств.

Напомним, мы писали о том, когда украинским военным оказывается единовременная материальная помощь.

Также мы сообщали о том, изменились ли выплаты мобилизованных бойцов с 1 октября.