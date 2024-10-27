Выплаты военнослужащим — выплаты во время увольнения

Украинские военные на войне. Фото: "АрміяInform"

Во время увольнения военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право на одноразовую компенсацию в размере 50 процентов месячной зарплаты. В случае увольнения по состоянию здоровья рассчитывается без учета выслуг лет.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

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Увольнение по состоянию здоровья

Военнослужащие, которые увольняются из рядов Вооруженных сил Украины, имеют право на одноразовую выплату.

В частности, если военнослужащий увольняется по состоянию здоровья, ему выплачивается единовременная денежная помощь в размере 50 процентов месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы.

Увольнение по другим причинам

Если же военнослужащий увольняется по возрасту, в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий, истечением срока контракта, в связи с прямым подчинением близкому лицу, систематическим невыполнением условий контракта командованием — выплата будет несколько отличаться.

Тогда компенсация рассчитывается в размере 50 процентов месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги десять календарных лет и более.

Такая же компенсация выплачивается при увольнении в связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка или детей младше 18 лет.

Напомним, мы ранее писали о том, как уволиться из ВСУ по состоянию здоровья.

Также мы сообщали о том, как выплачиваются средства на оздоровление военным в 2024 году.