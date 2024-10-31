Мобилизация в Украине — можно ли обжаловать повестку по почте

Почтовый ящик. Фото: Despositphotos

Лицо, которому пришла повестка на почту, считается надлежащим образом оповещенным, независимо от того получило оно ее или отказалось. Если же человек не явится в территориальный центр комплектования, будет составляться постановление о правонарушении, которое можно обжаловать.

Об этом сообщила партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк в интервью Главреду.

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Если человек получил от ТЦК постановление об административном взыскании за совершение правонарушений, он имеет право его обжаловать в суде.

По словам Карплюк, основания для обжалования могут быть разными — ненадлежащее оформление постановления или, например, указание неверных данных об адресе, из-за чего лицо не было осведомлено о повестке.

В том случае, когда человек обжаловал постановление, решать по штрафу будет суд.

"Если человек не узнал о постановлении, не обжаловал его в суде или не оплатил добровольно, и постановление было передано на принудительное исполнение в органы государственной исполнительной службы, то там открывают исполнительное производство и накладывают арест на имущество и денежные средства на счетах должника", — отметила Карплюк.

Она добавила, что может быть ситуация, когда лицо узнает о постановлении и штрафе, когда на его счету уже будет наложен арест.

"Сразу скажу, что открыт доступ в режиме онлайн в Единый реестр должников, где можно ввести данные и увидеть, есть ли лицо среди должников, ведь туда вносятся лица, которые являются должниками по исполнительным производствам. Также есть сайт Автоматизированная система исполнительных производств, где тоже можно проверить по данным лица наличие исполнительных производств в отношении него", — сообщила партнер юридической фирмы.

Напомним, военнообязанные должны обновить свои личные данные в ТЦК и СП или через мобильное приложение "Резерв+", в противном случае им грозят штрафы и даже арест имущества.

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