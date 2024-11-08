Відстрочка від мобілізації — як оформити до ТЦК

Відправлення листа до ТЦК. Фото: bazarmedia.info

Військовозобов’язаний громадянин може оформити відстрочку дистанційно, надіславши документи до територіального центру комплектування рекомендованим листом. Лист потрібно направляти на адресу ТЦК, де перебуває на військовому обліку громадянин, якусь конкретну персону з ТЦК не потрібно вказувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Дистанційне оформлення відстрочки

Відстрочку від мобілізації, згідно із чинним законодавством, можна оформити як під час безпосереднього візиту військовозобов’язаного до ТЦК, так і дистанційно.

Для дистанційного оформлення відстрочки громадянин має надіслати усі необхідні документи до територіального центру комплектування рекомендованим листом.

Кому потрібно адресувати рекомендований лист

За словами Юрія Айвазяна, у рекомендованому листі не треба вказувати якусь конкретну персону з територіального центра комплектування.

"Лист потрібно направити на адресу ТЦК та СП, до якого надсилається заява", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто може оформити відстрочку онлайн.

Також ми повідомляли, чи можна оформити відстрочку дистанційно, перебуваючи за кордоном.