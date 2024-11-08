Відстрочка від мобілізації — як оформити до ТЦК

Рекомендований лист до ТЦК — як правильно оформити
Військовозобов’язаний громадянин може оформити відстрочку дистанційно, надіславши документи до територіального центру комплектування рекомендованим листом. Лист потрібно направляти на адресу ТЦК, де перебуває на військовому обліку громадянин, якусь конкретну персону з ТЦК не потрібно вказувати.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Дистанційне оформлення відстрочки
Відстрочку від мобілізації, згідно із чинним законодавством, можна оформити як під час безпосереднього візиту військовозобов’язаного до ТЦК, так і дистанційно.
Для дистанційного оформлення відстрочки громадянин має надіслати усі необхідні документи до територіального центру комплектування рекомендованим листом.
Кому потрібно адресувати рекомендований лист
За словами Юрія Айвазяна, у рекомендованому листі не треба вказувати якусь конкретну персону з територіального центра комплектування.
"Лист потрібно направити на адресу ТЦК та СП, до якого надсилається заява", — підкреслив адвокат.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто може оформити відстрочку онлайн.
Також ми повідомляли, чи можна оформити відстрочку дистанційно, перебуваючи за кордоном.
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