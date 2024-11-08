Отсрочка от мобилизации — как оформить рекомендательное письмо в ТЦК

Отправка письма в ТЦК. Фото: bazarmedia.info

Военнообязанный гражданин может оформить отсрочку дистанционно, отправив документы в территориальный центр комплектования заказным письмом. Письмо нужно направлять в адрес ТЦК, где состоит на военном учете гражданин, какую-либо конкретную персону из ТЦК не нужно указывать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Дистанционное оформление отсрочки

Отсрочку от мобилизации, согласно действующему законодательству, можно оформить как во время непосредственного военнообязанного визита в ТЦК, так и дистанционно.

Для дистанционного оформления отсрочки гражданин должен направить все необходимые документы в территориальный центр комплектования заказным письмом.

Кому нужно адресовать заказное письмо

По словам Юрия Айвазяна, в рекомендованном письме не нужно указывать какую-либо конкретную персону из территориального центра комплектования.

"Письмо нужно направить в адрес ТЦК и СП, в которое посылается заявление", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, кто может оформить отсрочку онлайн.

Также мы сообщали, можно ли оформить отсрочку дистанционно, находясь за границей.