Отсрочка от мобилизации — как оформить рекомендательное письмо в ТЦК

Рекомендуемое письмо в ТЦК — как правильно оформить
Военнообязанный гражданин может оформить отсрочку дистанционно, отправив документы в территориальный центр комплектования заказным письмом. Письмо нужно направлять в адрес ТЦК, где состоит на военном учете гражданин, какую-либо конкретную персону из ТЦК не нужно указывать.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Дистанционное оформление отсрочки
Отсрочку от мобилизации, согласно действующему законодательству, можно оформить как во время непосредственного военнообязанного визита в ТЦК, так и дистанционно.
Для дистанционного оформления отсрочки гражданин должен направить все необходимые документы в территориальный центр комплектования заказным письмом.
Кому нужно адресовать заказное письмо
По словам Юрия Айвазяна, в рекомендованном письме не нужно указывать какую-либо конкретную персону из территориального центра комплектования.
"Письмо нужно направить в адрес ТЦК и СП, в которое посылается заявление", — подчеркнул адвокат.
Напомним, мы ранее писали о том, кто может оформить отсрочку онлайн.
Также мы сообщали, можно ли оформить отсрочку дистанционно, находясь за границей.
Читайте Новини.LIVE!