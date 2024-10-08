Відстрочка від мобілізації онлайн – хто зможе оформити відстрочку

Мобільний застосунок "Резерв+", де оформлюватимуть відстрочку. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

З листопада три категорії військовозобов’язаних будуть оформлювати відстрочку від мобілізації дистанційно, за допомогою застосунку "Резерв+". Це студенти денної форми, багатодітні батьки та люди з інвалідністю.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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В Україні, згідно із чинним законодавством, частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації в особливий період.

Відстрочку необхідно оформлювати особисто, у територіальних центрах комплектування, але уже в листопаді поточного року три категорії військовозобов’язаних отримають право оформлення відстрочки онлайн.

Хто і як оформлюватиме відстрочку онлайн

По-перше, оформити відстрочку дистанційно, за допомогою застосунку "Резерв+", можна буде студентам денної форми навчання.

Крім того, відстрочку онлайн зможуть оформити люди з інвалідністю та батьки, на утриманні яких перебуває три чи більше дітей.

Для дистанційного оформлення відстрочки ці громадяни подаватимуть через "Резерв+" відповідні запити, а система автоматично шукатиме в інших реєстрах документи, які підтверджуватимуть право на відстрочку.

Нагадаємо, раніше ми писали про усі категорії, які мають право на відстрочку від призову під час війни.

Також ми повідомляли, на який термін дають відстрочку та як її продовжити.