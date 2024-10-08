Отсрочка от мобилизации онлайн – кто сможет оформить отсрочку

Мобильное приложение "Резерв+", где будут оформлять отсрочку. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

С ноября три категории военнообязанных будут оформлять отсрочку от мобилизации дистанционно с помощью приложения "Резерв+". Это студенты дневной формы, многодетные родители и люди с инвалидностью.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Читайте также:

Отсрочка — в ТЦК или онлайн

В Украине согласно действующему законодательству часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации в особый период.

Отсрочку необходимо оформлять лично в территориальных центрах комплектования, но уже в ноябре текущего года три категории военнообязанных получат право оформления отсрочки онлайн.

Кто и как будет оформлять отсрочку онлайн

Во-первых, оформить отсрочку дистанционно с помощью приложения "Резерв+" можно будет студентам дневной формы обучения.

Кроме того, отсрочку онлайн смогут оформить люди с инвалидностью и родители, на иждивении которых находятся трое или более детей.

Для дистанционного оформления отсрочки эти граждане будут подавать через "Резерв+" соответствующие запросы, а система будет автоматически искать в других реестрах документы, подтверждающие право на отсрочку.

Напомним, ранее мы писали о всех категориях, имеющих право на отсрочку от призыва во время войны.

Также мы сообщали, на какой срок дают отсрочку и как ее продлить.