Отсрочка от мобилизации онлайн – кто сможет оформить отсрочку

Отсрочка онлайн — какие три категории граждан получат на это право
С ноября три категории военнообязанных будут оформлять отсрочку от мобилизации дистанционно с помощью приложения "Резерв+". Это студенты дневной формы, многодетные родители и люди с инвалидностью.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Отсрочка — в ТЦК или онлайн
В Украине согласно действующему законодательству часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации в особый период.
Отсрочку необходимо оформлять лично в территориальных центрах комплектования, но уже в ноябре текущего года три категории военнообязанных получат право оформления отсрочки онлайн.
Кто и как будет оформлять отсрочку онлайн
Во-первых, оформить отсрочку дистанционно с помощью приложения "Резерв+" можно будет студентам дневной формы обучения.
Кроме того, отсрочку онлайн смогут оформить люди с инвалидностью и родители, на иждивении которых находятся трое или более детей.
Для дистанционного оформления отсрочки эти граждане будут подавать через "Резерв+" соответствующие запросы, а система будет автоматически искать в других реестрах документы, подтверждающие право на отсрочку.
Напомним, ранее мы писали о всех категориях, имеющих право на отсрочку от призыва во время войны.
Также мы сообщали, на какой срок дают отсрочку и как ее продлить.
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