Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Отсрочка онлайн — какие три категории граждан получат на это право arrow

Отсрочка онлайн — какие три категории граждан получат на это право

8 октября 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации онлайн – кто сможет оформить отсрочку
Мобильное приложение "Резерв+", где будут оформлять отсрочку. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

С ноября три категории военнообязанных будут оформлять отсрочку от мобилизации дистанционно с помощью приложения "Резерв+". Это студенты дневной формы, многодетные родители и люди с инвалидностью.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Читайте также:

Отсрочка — в ТЦК или онлайн

В Украине согласно действующему законодательству часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации в особый период.

Отсрочку необходимо оформлять лично в территориальных центрах комплектования, но уже в ноябре текущего года три категории военнообязанных получат право оформления отсрочки онлайн.

Кто и как будет оформлять отсрочку онлайн

Во-первых, оформить отсрочку дистанционно с помощью приложения "Резерв+" можно будет студентам дневной формы обучения.

Кроме того, отсрочку онлайн смогут оформить люди с инвалидностью и родители, на иждивении которых находятся трое или более детей.

Для дистанционного оформления отсрочки эти граждане будут подавать через "Резерв+" соответствующие запросы, а система будет автоматически искать в других реестрах документы, подтверждающие право на отсрочку.

Напомним, ранее мы писали о всех категориях, имеющих право на отсрочку от призыва во время войны.

Также мы сообщали, на какой срок дают отсрочку и как ее продлить.

студенты мобилизация отсрочка ТЦК и СП резерв

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:04 В Раде заявили, что Украина может стать членом НАТО раньше, чем войдет в ЕС

07:03 Они могут понимать — ученые объяснили, как разговаривать с собакой

07:01 ПриватБанк блокирует счета иностранцам с видами на жительство — детали

Text

06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

06:50 Доллар стал дороже, а евро и злотый подешевели — курс валют сегодня

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:35 Будет ли штраф, если мужчина не получил повестку по почте, но ее отправили

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

06:30 Отсрочка онлайн — какие три категории граждан получат на это право

06:27 Экс-командир "Азова" Жорин объяснил, почему не стоит создавать новые бригады

07:04 В Раде заявили, что Украина может стать членом НАТО раньше, чем войдет в ЕС

07:03 Они могут понимать — ученые объяснили, как разговаривать с собакой

07:01 ПриватБанк блокирует счета иностранцам с видами на жительство — детали

06:50 Доллар стал дороже, а евро и злотый подешевели — курс валют сегодня

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

06:35 Будет ли штраф, если мужчина не получил повестку по почте, но ее отправили

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

06:30 Отсрочка онлайн — какие три категории граждан получат на это право

06:27 Экс-командир "Азова" Жорин объяснил, почему не стоит создавать новые бригады

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

Text

06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

7 октября 2024
Text

23:59 Петренко сообщил, сколько кандидатов стремятся попасть в 3 ОШБр ежедневно

Text

23:04 Сколько добровольцев служит в 3 ОШБр — Петренко назвал цифры

Text

22:16 В Третьей штурмовой заявили о самых низких потерях среди ВСУ

Text

17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:49 Коррупция главы Хмельницкой МСЭК — кто фигурирует по делу Татьяны Крупы

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

17:08 В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

Text

16:28 В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

Text

16:25 Удар по нефтяному терминалу в Крыму — Братчук оценил масштабы атаки

Text

13:00 Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy