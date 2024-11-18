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ТЦК спрашивает документы — можно ли их не предоставлять

18 ноября 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
ТЦК просят предоставить документы по требованию — какая ответственность за отказ
Проверка ТЦК. Фото: Reuters
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине работники ТЦК могут потребовать у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет показать военно-учетные документы, чтобы проверить данные. Мужчины должны обновить свои военно-учетные данные и предъявлять бумажную или электронную версию работникам ТЦК и СП. Что будет, если не предоставить работнику территориального центра комплектования документы?

Ответ на это в эфире "7 Канала" дал начальник мобилизационного отделения ТЦК и СП Владимир Богданович.

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Работники ТЦК сверяют данные военнообязанного через электронные реестры, чтобы составлять, является ли такое лицо пригодным к службе и обновило ли оно свои военно-учетные данные.

"Представителем уполномоченным проверяется лицо или представителем ТЦК через регистраторов, которые имеют право доступа к реестру, и такого человека можно быстро установить. Подлежит ли он призыву по мобилизации, или у него уточнены военно-учетные данные, или не уточнены, находится ли он на учете и так далее", — сказал он.

Кроме того, работники ТЦК и СП имеют право осуществлять проверку на улице, а вместе с тем работники полиции могут оперативно установить личность гражданина.

Что будет, если не показать ТЦК документы

Если лицо отказывается называть свое имя, фамилию и отчество, а также не показывает документов, то в дальнейшем работники ТЦК могут действовать по постановлению Кабмина №560.

"Уполномоченное лицо представляется, объясняет, что сейчас будет устанавливать лицо. Лицо может отказаться или не отказаться. Если лицо не отказывается, его проверяют через ТЦК и СП и если лицо подтверждается, у него документы налицо, то к нему претензий нет. Такое лицо отпускают", — заявил Богданович.

В частности, с таким лицом в дальнейшем работает полиция. А уполномоченный от ТЦК в свою очередь должен представиться и выписать повестку.

Напомним, Новини.LIVE узнали у юристов, могут ли поступить повестки находящимся за рубежом военнообязанным.

Также есть основания, когда военнообязанное лицо имеет законное право отказаться от повестки.

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