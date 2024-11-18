Мобілізація в Україні — чому не працює гаряча лінія для скарг на ТЦК

Представники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Якщо українці помітили, що представники територіальних центрів комплектування порушують права людини, вони можуть звернутися на "гарячу лінію" з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних. Однак, жоден прорекламований номер не відповідає.

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець у коментарі "Фокусу".

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Адвокат розповів, що в Україні не відповідає жоден номер "гарячої лінії", яку "рекламували" Сухопутні війська, для підтримки громадян і можливості подати скаргу на дії ТЦК. Відповідно, українці не можуть залишити відгук та поскаржитись на порушення прав людини представниками військкоматів.

"Дуже шкода, що на скарги щодо перевищення і зловживання влади представниками ТЦК всі органи, які повинні за цим доглядати та стримувати їх, не роблять цього, як показує досвід. Сусід, якого побили чи незаконно затримали представники ТЦК, звертається до Нацполіції, ДБР, ВСП, а всі показують пальцем один на одного, але ніхто не хоче розбиратися, що сталося", — сказав Кравець.

Він додав, що в країні є багато судових рішень, за якими встановлено перевищення повноважень працівниками ТЦК. Зокрема, це стосується перевищення повноважень щодо незаконності мобілізації чи стягнення штрафів. За його словами, адвокат ще не бачив, щоб ДБР чи ВСП були ініціаторами розслідування щодо притягнення щонайменше до адміністративної відповідальності посадових осіб військкоматів, які перевищили свої повноваження, коли це встановили суди.

"Поки такі працівники ТЦК залишаються не покараними. І ця безкарність призводить до тяжких наслідків — роликів з неправомірними діями військкомів по всій Україні, які зʼявляються в соцмережах", — підсумував Ростислав Кравець.

Нагадаємо, 5 листопада в Сухопутних військах заявили, що в них запрацювала гаряча лінія з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних. Вона надає швидку і доступну інформацію про військову службу.