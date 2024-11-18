Мобилизация в Украине — почему не работает горячая линия для жалоб на ТЦК

Представители ТЦК общаются с мужчиной. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Если украинцы заметили, что представители территориальных центров комплектования нарушают права человека, они могут обратиться на "горячую линию" по мобилизации и учету военнообязанных. Однако ни один прорекламированный номер не отвечает.

Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии "Фокусу".

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Адвокат рассказал, что в Украине не отвечает ни один номер "горячей линии", которую "рекламировали" Сухопутные войска для поддержки граждан и возможности подать жалобу на действия ТЦК. Соответственно украинцы не могут оставить отзыв и пожаловаться на нарушения прав человека представителями военкоматов.

"Очень жаль, что на жалобы по превышению и злоупотреблению власти представителями ТЦК все органы, которые должны за этим ухаживать и сдерживать их, не делают этого, как показывает опыт. Сосед, которого избили или незаконно задержали представители ТЦК, обращается в Нацполицию, ГБР, ВСП, а все показывают пальцем друг на друга, но никто не хочет разбираться, что произошло", — сказал Кравец.

Он добавил, что в стране много судебных решений, по которым установлено превышение полномочий работниками ТЦК. В частности, это касается превышения полномочий по незаконности мобилизации или штрафу. По его словам, адвокат еще не видел, чтобы ГБР или ВСП были инициаторами расследования по привлечению как минимум административной ответственности должностных лиц военкоматов, которые превысили свои полномочия, когда это установили суды.

"Пока такие работники ТЦК остаются не наказанными. И эта безнаказанность приводит к тяжелым последствиям — роликам с неправомерными действиями военнослужащих по всей Украине, которые появляются в соцсетях", — подытожил Ростислав Кравец.

Напомним, 5 ноября в Сухопутных войсках заявили, что в них заработала горячая линия по вопросам мобилизации и учета военнообязанных. Она предоставляет скорую и доступную информацию о военной службе.