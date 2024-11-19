Як оформлювати відстрочку в ТЦК, якщо взяв опіку над дитиною

Перевірка документів. Фото ілюстративне: Третій відділ Стрийського РТЦК та СП — Сколе

Законодавство України дозволяє громадянам оформлювати опіку над дитиною, яка позбавлена батьківського піклування. Відтак, це надає право на отримання відстрочки, однак, зміна складу сім'ї у військовозобов'язаної особи вимагає оновлення даних в ТЦК. Який порядок дій та пакет документів має надати військовозобов'язаний та чи мають право його мобілізувати на час їх розгляду?

Про це відповів юрист Юрій Айвазян.

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Згідно із статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", є чітко визначений перелік категорій осіб, які можуть мати право на відстрочку від призову на час мобілізації: це усиновлювачі, які утримують дитину, що на момент усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування віком до 18 років. Також, до цієї категорії відносять опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів.

Які документи має подати опікун на оформлення відстрочки

Подати можна як оригінали, так і нотаріально засвідчені копії таких документів:

витяг із рішення районної, міської держадміністрації (військової адміністрації) виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про надання дитині (дітям) статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

для опікунів, піклувальників — рішення районної, міської держадміністрації (військової адміністрації), виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради або рішення суду про встановлення опіки, піклування;

заяву за формою додатку 4 на ім'я голови комісії районного чи міського ТЦК та СП

Що відбувається далі після подачі документів

Комісія розглядає отриману заяву та підтверджувальні документи, перевіряє законність підстав для надання відстрочки і, за необхідності, надсилає запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує дані з відкритих електронних реєстрів. Комісія повинна розглянути заяву та підтверджувальні документи протягом семи днів з моменту їх отримання, але не пізніше наступного дня після надходження інформації за запитами до органів державної влади.

Надалі комісія має ухвалити рішення про надання чи відмову у наданні відстрочки, проте, рішення комісії має бути оформлене протоколом, а військовозобов'язаного мають обов'язково сповістити засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою заявнику не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення.

Юрист звертає увагу: до моменту прийняття рішення комісією, військовозобов’язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації в особливий період.

Які документи має отримати опікун у разі схвалення відстрочки

У разі позитивного рішення військовозобов’язаному видається довідка, в якій вказується строк відстрочки, відповідно до форми, передбаченої додатком 6.

У випадку відмови у наданні відстрочки військовозобов’язаного інформують письмово, з поясненням причин відмови, згідно з формою, зазначеною у додатку 7. Таке рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Нагадаємо, в Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація. У цей час усі військовозобов’язані чоловіки зобов’язані перебувати на військовому обліку та щороку проходити військово-лікарську комісію для оцінки придатності до служби. Однак деякі категорії громадян звільнені від обов’язкового медичного обстеження.

Також адвокат детально пояснив, що робити, коли в ТЦК не дали довідку про відстрочку.