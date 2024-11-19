Как оформлять отсрочку в ТЦК, если взял опеку над ребенком

Оформление опеки над ребенком — нужно ли появляться в ТЦК
Законодательство Украины позволяет гражданам оформлять опеку над ребенком, лишенным родительской опеки. Следовательно, это дает право на получение отсрочки, однако изменение состава семьи у военнообязанного лица требует обновления данных в ТЦК. Какой порядок действий и пакет документов должен предоставить военнообязанный и вправе ли его мобилизовать на время их рассмотрения?
Об этом ответил юрист Юрий Айвазян.
Какой закон гарантирует право на отсрочку опекунам над детьми лишенных родительской опеки
Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", есть четко определенный перечень категорий лиц, которые могут иметь право на отсрочку от призыва на время мобилизации: это усыновители, которые содержат ребенка, который на момент усыновления был сиротой или лишенным родительской опеки в возрасте до 18 лет. Также, к этой категории относят опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, патронатных воспитателей.
Какие документы должен подать опекун на оформление отсрочки
Предоставить можно как оригиналы, так и нотариально заверенные копии следующих документов:
- выписка из решения районной, городской госадминистрации (военной администрации) исполнительного органа сельского, поселкового, городского, районного в городе (в случае его образования) совета о предоставлении ребенку (детям) статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки;
- для опекунов, попечителей — решение районной, городской госадминистрации (военной администрации), исполнительного органа сельского, поселкового, городского, районного в городе (в случае его образования) совета или решения суда об установлении опеки, попечительства;
- заявление по форме приложения 4 на имя председателя комиссии районного или городского ТЦК и СП
Что происходит дальше после подачи документов
Комиссия рассматривает полученное заявление и подтверждающие документы, проверяет законность оснований для предоставления отсрочки и при необходимости посылает запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует данные из открытых электронных реестров. Комиссия должна рассмотреть заявление и подтверждающие документы в течение семи дней с момента их получения, но не позднее следующего дня после поступления информации по запросам в органы государственной власти.
В дальнейшем комиссия должна принять решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки, однако решение комиссии должно быть оформлено протоколом, а военнообязанного должны обязательно известить средствами телефонной, электронной связи или почтой заявителю не позднее чем на следующий день после принятия такого решение.
Юрист обращает внимание: до момента принятия решения комиссией военнообязанный не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации в особый период.
Какие документы должен получить опекун при одобрении отсрочки
В случае положительного решения военнообязанному выдается справка, где указывается срок отсрочки, согласно форме, предусмотренной приложением 6.
В случае отказа в предоставлении отсрочки военнообязанного информируют в письменном виде, с объяснением причин отказа, согласно форме, указанной в приложении 7. Такое решение может быть обжаловано в судебном порядке.
Напомним, в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. В настоящее время все военнообязанные мужчины обязаны состоять на военном учете и ежегодно проходить военно-врачебную комиссию для оценки пригодности к службе. Однако некоторые категории граждан освобождены от обязательного медицинского обследования.
Также адвокат подробно объяснил, что делать, когда в ТЦК не дали справку об отсрочке.
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