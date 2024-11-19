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Оформление опеки над ребенком — нужно ли появляться в ТЦК

19 ноября 2024 09:05
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как оформлять отсрочку в ТЦК, если взял опеку над ребенком
Проверка документов. Фото иллюстративный: Третий отдел Стрыйского РТЦК и СП — Сколе
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Законодательство Украины позволяет гражданам оформлять опеку над ребенком, лишенным родительской опеки. Следовательно, это дает право на получение отсрочки, однако изменение состава семьи у военнообязанного лица требует обновления данных в ТЦК. Какой порядок действий и пакет документов должен предоставить военнообязанный и вправе ли его мобилизовать на время их рассмотрения?

Об этом ответил юрист Юрий Айвазян.

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Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", есть четко определенный перечень категорий лиц, которые могут иметь право на отсрочку от призыва на время мобилизации: это усыновители, которые содержат ребенка, который на момент усыновления был сиротой или лишенным родительской опеки в возрасте до 18 лет. Также, к этой категории относят опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, патронатных воспитателей.

Какие документы должен подать опекун на оформление отсрочки

Предоставить можно как оригиналы, так и нотариально заверенные копии следующих документов:

  • выписка из решения районной, городской госадминистрации (военной администрации) исполнительного органа сельского, поселкового, городского, районного в городе (в случае его образования) совета о предоставлении ребенку (детям) статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки;
  • для опекунов, попечителей — решение районной, городской госадминистрации (военной администрации), исполнительного органа сельского, поселкового, городского, районного в городе (в случае его образования) совета или решения суда об установлении опеки, попечительства;
  • заявление по форме приложения 4 на имя председателя комиссии районного или городского ТЦК и СП

Что происходит дальше после подачи документов

Комиссия рассматривает полученное заявление и подтверждающие документы, проверяет законность оснований для предоставления отсрочки и при необходимости посылает запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует данные из открытых электронных реестров. Комиссия должна рассмотреть заявление и подтверждающие документы в течение семи дней с момента их получения, но не позднее следующего дня после поступления информации по запросам в органы государственной власти.

В дальнейшем комиссия должна принять решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки, однако решение комиссии должно быть оформлено протоколом, а военнообязанного должны обязательно известить средствами телефонной, электронной связи или почтой заявителю не позднее чем на следующий день после принятия такого решение.

Юрист обращает внимание: до момента принятия решения комиссией военнообязанный не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации в особый период.

Какие документы должен получить опекун при одобрении отсрочки

В случае положительного решения военнообязанному выдается справка, где указывается срок отсрочки, согласно форме, предусмотренной приложением 6.

В случае отказа в предоставлении отсрочки военнообязанного информируют в письменном виде, с объяснением причин отказа, согласно форме, указанной в приложении 7. Такое решение может быть обжаловано в судебном порядке.

Напомним, в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. В настоящее время все военнообязанные мужчины обязаны состоять на военном учете и ежегодно проходить военно-врачебную комиссию для оценки пригодности к службе. Однако некоторые категории граждан освобождены от обязательного медицинского обследования.

Также адвокат подробно объяснил, что делать, когда в ТЦК не дали справку об отсрочке.

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