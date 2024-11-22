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Переобладнання авто для ЗСУ з інвалідністю компенсуватимуть

22 листопада 2024 09:30
Артем Кругленко - Редактор
У Києві компенсуватимуть переоблаштування автомобілів для захисників України, які мають інвалідність
Чоловік на візку біля автомобіля. Фото ілюстративне: freepik.com
Артем Кругленко - Редактор

У Києві частково компенсуватимуть переобладнання автомобілів військовослужбовцям з інвалідністю. За словами заступниці голови КМВА з питань здійснення самоврядних повноважень Марини Хонди, за відповідні зміни до міської цільової програми "Підтримка киян — захисників і захисниць України" на 2023–2025 роки проголосували депутати Київради.

Про це в четвер, 21 листопада, повідомили на офіційному порталі Києва

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Заступниця голови КМВА зазначила, що Київ вже протягом року надає бійцям з інвалідністю компенсацію в розмірі майже 500 тисяч гривень за придбання автомобіля. Наступного ж року буде й часткова компенсація в розмірі до ста тисяч гривень переоблаштування вже наявного авто для потреб людини з інвалідністю. Такі виплати у 2025 році планують надати сотні захисників і захисниць України, які мають I або II групу інвалідності.

"Перехід від військової служби до цивільного життя — це складний етап для киян-захисників та захисниць. Особливо для тих, хто отримав інвалідність. Ми маємо створити всі умови для їхнього комфортного життя, дати їм можливість бути мобільними та самостійними", — наголосила Марина Хонда.

Нагадаємо, Ощадбанк запустив державну програму, яка передбачає компенсацію 15% вартості техніки та обладнання українського виробництва. Щоправда, право на отримання такої допомоги матимуть не всі.

Також ми повідомляли, що родина загиблого військовослужбовця може отримати фінансову допомогу від держави. Також родичам полеглого бійця виплачують грошове забезпечення, яке він не встиг отримати.

Київ виплати інвалідність компенсація автомобіль військовослужбовці

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