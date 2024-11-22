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Переустройство авто для ВСУ с инвалидностью будут компенсировать

22 ноября 2024 09:30
Артем Кругленко - Редактор
В Киеве будут компенсировать переобустройство автомобилей для защитников Украины, имеющих инвалидность
Мужчина на инвалидном кресле возле автомобиля. Фото иллюстративное: freepik.com
Артем Кругленко - Редактор

В Киеве будут частично компенсировать переоборудование автомобилей военнослужащим с инвалидностью. По словам замглавы КГВА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марины Хонды, за соответствующие изменения в городскую целевой программу "Поддержка киевлян — защитников и защитниц Украины" на 2023-2025 годы проголосовали депутаты Киевсовета.

Об этом в четверг, 21 ноября, сообщили на официальном портале Киева.

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Замглавы КМВА отметила, что Киев уже в течение года предоставляет бойцам с инвалидностью компенсацию в размере почти 500 тысяч гривен за приобретение автомобиля. В следующем году будет и частичная компенсация в размере до ста тысяч гривен за переобустройство уже имеющегося авто для нужд человека с инвалидностью. Такие выплаты в 2025 году планируют предоставить сотни защитников и защитниц Украины, имеющих I или II группу инвалидности.

"Переход от военной службы к гражданской жизни — это сложный этап для киевлян-защитников и защитниц. Особенно для тех, кто получил инвалидность. Мы должны создать все условия для их комфортной жизни, дать им возможность быть мобильными и самостоятельными ", — подчеркнула Марина Хонда.

Напомним, Ощадбанк запустил государственную программу, предусматривающую компенсацию 15% стоимости техники и оборудования украинского производства. Правда, право на получение такой помощи будут иметь не все.

Также мы сообщали, что семья погибшего военнослужащего может получить финансовую помощь от государства. Также родственникам павшего бойца выплачивают денежное обеспечение, которое он не успел получить.

Киев выплаты инвалидность компенсация автомобиль военнослужащие

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