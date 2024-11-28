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Виплати сім'ям полонених військовослужбовців — що треба знати

28 листопада 2024 06:55
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як отримати виплати сім’ям полонених та зниклих безвісти військовослужбовців — документи та правила
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українське законодавство гарантує, що сім'ї військовослужбовців, які перебувають в полоні, заручниках або зникли безвісти, можуть отримувати виплати. Грошове забезпечення членам сімей безвісно відсутніх військовослужбовців виплачується за їх заявою військовою частиною, в якій перебував на грошовому забезпеченні військовослужбовець.

Які документи потрібно подати та кому можуть не надати виплату пояснили у Міністерстві оборони України

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За військовослужбовцями зберігаються виплати в розмірі:

  • посадового окладу за останнім місцем служби;
  • окладу за військовим званням;
  • надбавки за вислугу років;
  • інших постійних щомісячних виплат.

Також враховуються зміни у вислузі років і нормах грошового забезпечення. Окрім того, сім’ї отримують додаткову винагороду в розмірі 100 тис. грн під час дії воєнного стану.

Які документи потрібно подати

  • Копії сторінок паспорта членів сім’ї із зазначенням ПІБ та реєстрації місця проживання.
  • Довідка про реєстрацію місця проживання (за відсутності відповідних даних у паспорті).
  • Копія свідоцтва про шлюб.
  • Копії свідоцтв про народження дітей.
  • Копія документа про реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
  • Для осіб, які через релігійні переконання не отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків, додається копія паспорта із відповідною відміткою.

Розгляд заяви та прийняття рішення

Командири військових частин розглядають заяву та документи не більше 15 днів та приймають рішення щодо виплати або відмови, видаючи відповідний наказ, про що письмово повідомляють заявника.

У разі відмови у виплаті в наказі обов’язково вказуються причини. При цьому забороняється відмовляти у виплатах, якщо протягом 15 діб з моменту подання заяви не встановлені факти добровільної здачі в полон, самовільного залишення служби чи дезертирства.

Нагадаємо, у ТЦК та СП пояснили яку заробітну плату отримують мобілізовані та контрактники у ЗСУ. Також ми пояснювали, чому деякі військові не можуть отримати одноразову грошову допомогу. 

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