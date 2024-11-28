Как получить выплаты семьям пленных и пропавших без вести военнослужащих — документы и правила

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинское законодательство гарантирует, что семьи военнослужащих, находящихся в плену, заложниках или пропавших без вести, могут получать выплаты. Денежное довольствие членам семей безвестно отсутствующих военнослужащих выплачивается по их заявлению воинской частью, в которой находился на денежном довольствии военнослужащий.

Какие документы нужно подать и кому могут не предоставить выплату, объяснили в Министерстве обороны Украины.

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За военнослужащими сохраняются выплаты в размере:

должностного оклада по последнему месту службы;

оклада по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет;

других постоянных ежемесячных выплат.

Также учитываются изменения в выслуге лет и нормах денежного довольствия. Кроме того, семьи получают дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн во время действия военного положения.

Какие документы нужно подать

Копии страниц паспорта членов семьи с указанием ФИО и регистрации места жительства.

Справка о регистрации места жительства (при отсутствии соответствующих данных в паспорте).

Копия свидетельства о браке.

Копии свидетельств о рождении детей.

Копия документа о регистрации в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков.

Для лиц, которые по религиозным убеждениям не получили регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, прилагается копия паспорта с соответствующей отметкой.

Рассмотрение заявления и принятие решения

Командиры воинских частей рассматривают заявление и документы не более 15 дней и принимают решение о выплате или отказе, издавая соответствующий приказ, о чем письменно уведомляют заявителя.

При отказе в выплате в приказе обязательно указываются причины. При этом запрещается отказывать в выплатах, если в течение 15 суток с момента подачи заявления не установлены факты добровольной сдачи в плен, самовольного ухода или дезертирства.

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