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Выплаты семьям пленных военнослужащих — что нужно знать

28 ноября 2024 06:55
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как получить выплаты семьям пленных и пропавших без вести военнослужащих — документы и правила
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинское законодательство гарантирует, что семьи военнослужащих, находящихся в плену, заложниках или пропавших без вести, могут получать выплаты. Денежное довольствие членам семей безвестно отсутствующих военнослужащих выплачивается по их заявлению воинской частью, в которой находился на денежном довольствии военнослужащий.

Какие документы нужно подать и кому могут не предоставить выплату, объяснили в Министерстве обороны Украины.

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За военнослужащими сохраняются выплаты в размере:

  • должностного оклада по последнему месту службы;
  • оклада по воинскому званию;
  • надбавки за выслугу лет;
  • других постоянных ежемесячных выплат.

Также учитываются изменения в выслуге лет и нормах денежного довольствия. Кроме того, семьи получают дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн во время действия военного положения.

Какие документы нужно подать

  • Копии страниц паспорта членов семьи с указанием ФИО и регистрации места жительства.
  • Справка о регистрации места жительства (при отсутствии соответствующих данных в паспорте).
  • Копия свидетельства о браке.
  • Копии свидетельств о рождении детей.
  • Копия документа о регистрации в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков.
  • Для лиц, которые по религиозным убеждениям не получили регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, прилагается копия паспорта с соответствующей отметкой.

Рассмотрение заявления и принятие решения

Командиры воинских частей рассматривают заявление и документы не более 15 дней и принимают решение о выплате или отказе, издавая соответствующий приказ, о чем письменно уведомляют заявителя.

При отказе в выплате в приказе обязательно указываются причины. При этом запрещается отказывать в выплатах, если в течение 15 суток с момента подачи заявления не установлены факты добровольной сдачи в плен, самовольного ухода или дезертирства.

Напомним, в ТЦК и СП объяснили, какую заработную плату получают мобилизованные и контрактники в ВСУ. Также мы объясняли, почему некоторые военные не могут получить единовременную денежную помощь.

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