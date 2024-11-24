Зарплата військових — скільки отримують контрактники та мобілізовані в Україні

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Під час воєнного стану українці можуть бути мобілізовані або підписати контракт. Розмір їхнього грошового забезпечення є однаковим для всіх, але щомісячна виплата варіюється залежно від посади, звання, тривалості та умов служби, а також можливих додаткових виплат.

Про це повідомила пресслужба Житомирського обласного ТЦК та СП.

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Грошове забезпечення мобілізованих та контрактників

Згідно з даними, військовослужбовці можуть отримати виплати за підписання першого контракту, і сума цих виплат становить:

для рядового складу — 24 224 грн;

для сержантського та старшинського складу — 27 252 грн;

для офіцерського складу — 30 280 грн.

Контрактникам та мобілізованим також можуть нараховувати додаткові виплати в розмірі 100 тисяч гривень, якщо вони беруть участь в активних бойових діях.

Крім того, вони отримують 70 тисяч гривень за кожні 30 днів служби в зоні бойових дій та 50 тисяч гривень за виконання завдання у складі військового органу управління.

Що ще треба знати

Нагадаємо, захисники, які нині захищають або захищали Україну, мають право на знижки при оплаті житлово-комунальних послуг. Пільги на оплату ЖКГ варіюється залежно від категорії військових.

Ми також писали, що українські військовослужбовці можуть отримати безплатне житло від держави. Це право захисників закріплено на законодавчому рівні. Однак для отримання квартири необхідно відповідати певним вимогам.