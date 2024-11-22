Безплатне житло для військових — перелік документів та вимог у 2024 році

Військовий із сім'єю. Фото: УНІАН.

Українські військовослужбовці можуть отримати безплатне житло від держави. Це право захисників закріплено на законодавчому рівні. Однак для отримання квартири необхідно відповідати певним вимогам.

Про те, як захисникам отримати нерухомість від держави, зазначається в законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Читайте також:

Хто може отримати житло від держави

Згідно із законом, кожен військовослужбовець, який потребує покращення житлових умов, має право на безплатне житло від держави. При цьому потрібно відповідати таким вимогам:

Вислуга на військовій службі — не менше 20 років. Реєстрація у населеному пункті, де розташована військова частина. Перебування на обліку осіб, які потребують покращення житлових умов. Використання права на безоплатне житло вперше (без попередньої приватизації).

Якщо немає можливості розміщення військових у казармах чи гуртожитках, військова частина зобов’язана, на вибір захисника:

орендувати житло для військовослужбовців та членів їх сімей;

виплачувати грошову компенсацію за оренду житлового приміщення.

Військовослужбовці за призовом офіцерського складу мають право на збереження свого житлового приміщення, яке вони займали до призову.

Які документи знадобляться

Для того, щоб стати на квартирну чергу, захисники повинні подати командиру військової частини такі документи:

Витяг з особової справи про склад сім’ї. Довідка про перебування на квартирному обліку за місцем роботи. Довідка про реєстрацію місця проживання військовослужбовця та членів сім’ї. Рапорт із проханням взяти на облік осіб, які потребують покращення житлових умов. Документи, що підтверджують право на пільги чи першочергове отримання житла.

Після подання документів рішення ухвалює житлова комісія та затверджується командиром військової частини. У разі відмови військовослужбовець має право оскаржити рішення в судовому порядку.

Раніше ми писали, що через війну багато чоловіків служать в ЗСУ та можуть отримати статус учасника бойових дій (УБД). З цим статусом самі захисники та їхні діти можуть отримати деякі державні пільги.

Також ми розповідали, що військові зі статусом УБД мають пільги та соціальні гарантії від держави. Деякі члени їх сімей також можуть отримати допомогу.