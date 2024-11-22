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Бесплатное жилье для военных — кто имеет право на льготу

22 ноября 2024 18:15
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Бесплатное жилье для военных — перечень документов и требований в 2024 году
Военный с семьей. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Украинские военнослужащие могут получить бесплатное жилье от государства. Это право защитников закреплено на законодательном уровне. Однако для получения квартиры необходимо соответствовать определенным требованиям.

О том, как защитникам получить недвижимость от государства, говорится в законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

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Кто может получить жилье от государства

Согласно закону, каждый военнослужащий, нуждающийся в улучшении жилищных условий, имеет право на безвозмездное жилье от государства. При этом следует соответствовать следующим требованиям:

  1. Выслуга на военной службе – не менее 20 лет.
  2. Регистрация в населенном пункте, где расположена военная часть.
  3. Пребывание на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
  4. Использование права на бесплатное жилье впервые (без предварительной приватизации).

Если нет возможности размещения военных в казармах или общежитиях, воинская часть обязана по выбору защитника:

  • арендовать жилье для военнослужащих и членов их семей;
  • выплачивать денежную компенсацию аренды жилого помещения.

Военнослужащие по призыву офицерского состава имеют право на сохранение своего жилого помещения, которое они занимали до призыва.

Какие документы понадобятся

Для того чтобы стать на квартирную очередь, защитники должны подать командиру воинской части следующие документы:

  1. Выписка из личного дела о составе семьи.
  2. Справка о нахождении на квартирном учете по месту работы.
  3. Справка о регистрации места жительства военнослужащего и членов семьи.
  4. Рапорт с просьбой принять на учет лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
  5. Документы, подтверждающие право на льготы или первоочередное получение жилья.

После подачи документов решение принимает жилищная комиссия и утверждается командиром воинской части. 
В случае отказа военнослужащий вправе обжаловать решение в судебном порядке.

Ранее мы писали, что в результате войны многие мужчины служат в ВСУ и могут получить статус участника боевых действий (УБД). С этим статусом сами защитники и их дети могут получить некоторые государственные льготы.

Также мы рассказывали, что военные со статусом УБД имеют льготы и социальные гарантии от государства. Некоторые члены их семей также могут получить помощь.

недвижимость жилье льготы помощь военнослужащие

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