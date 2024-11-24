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Військові ЗСУ мають право на пільги для оплати ЖКГ — як оформити

24 листопада 2024 07:13
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як оформити пільги на комуналку військовим та його родичам
Комунальні платежі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Захисники, які нині захищають або захищали Україну, мають право на знижки при оплаті житлово-комунальних послуг. Пільги на оплату ЖКГ варіюється залежно від категорії військових.

Які пільги передбачені державою на оплату ЖКГ та як її оформити — читайте далі на Новини.LIVE.

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  • Послуги з управління багатоквартирним будинком,
  • Постачання та розподіл природного газу, електроенергії, гарячої води, теплової енергії для опалення,
  • Централізоване водопостачання і водовідведення,
  • Вивезення сміття,
  • Придбання твердого палива і скрапленого газу.

Який розмір пільг

  • Учасники бойових дій — 75% знижки на оплату послуг у межах встановлених норм.
  • Учасники війни — 50% знижки.
  • Особи з інвалідністю внаслідок війни — 100% знижки.
  • Члени сімей загиблих — 50% знижки.

Як оформити пільги та куди звертатися

Щоб оформити пільгу потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України. Це можна зробити як особисто, так і надіслати поштою або через мобільний застосунок та вебпортал. Також заяву можна подати й до місцевих органів влади, а також до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад або у військові адміністрації. Крім того, у Центрі надання адміністративних послуг також можна оформити такі пільги.

Які документи необхідні

  • Паспорт.
  • Документ, що підтверджує право на пільгу (наприклад, посвідчення учасника бойових дій).
  • Ідентифікаційний код (обліковий номер платника податків).

У заяві вкажіть реквізити організацій, що надають послуги, а також особові рахунки в цих організаціях.

Що важливо знати для оформлення пільги на ЖКГ

Цього року процедура оформлення пільг для ветеранів війни стала значно простішою, а перелік необхідних документів скоротився. Тепер достатньо подати до Пенсійного фонду України (ПФУ) одну спрощену заяву, яка одночасно охоплює взяття на облік пільговика та призначення пільги. Раніше ці процеси вимагали окремого оформлення кожного етапу.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються у монетизованій формі, тобто виплачуються грошима. Щомісяця ви самостійно сплачуєте повну вартість житлово-комунальних послуг, а Пенсійний фонд компенсує належну суму пільги, перераховуючи її:

  • на банківський рахунок, відкритий в уповноваженому банку;
  • або через відділення АТ "Укрпошта".

Спосіб отримання коштів ви обираєте під час подання заяви.

Нагадаємо, ми розповідали про те, які гарантії передбачені для учасників бойових дій в Україні.

Також законодавство гарантує військовим право скористатися пільгою на отримання безкоштовного житла.

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