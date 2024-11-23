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Гарантії від держави — які пільги можуть отримати УБД

23 листопада 2024 07:10
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Пільги для учасників бойових дій в Україні — що можна отримати безкоштовно від держави
Військовий тримає посвідчення УБД. Фото: Армія.Inform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Учасники бойових дій (УБД) в Україні мають право на низку соціальних пільг і гарантій, які забезпечують державну підтримку. Ці пільги стосуються сфери житлово-комунальних послуг, медицини, транспорту, освіти, праці та інші важливі аспекти життя. 

Які гарантії передбачені для учасників бойових дій в Україні — читайте далі на Новини.LIVE

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Які пільги на ЖКП можуть отримувати УБД в Україні 

Учасники бойових дій можуть мати 75% знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Це стосується оплати за користування житлом (оренда чи утримання), комунальні послуги (вода, тепло, електроенергія) та скраплений газ для побутових потреб. Знижка поширюється як на учасника бойових дій, так і на членів його сім'ї.

Також передбачена 75% знижка на придбання твердого палива. Ця пільга актуальна для тих, хто проживає у будинках без центрального опалення.

Якщо УБД потребує покращення житлових умов, він має право на першочергове надання житла з державного чи комунального фонду.

Які медичні послуги гарантує держава для УБД

УБД забезпечуються медикаментами, які входять до переліку, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Також вони мають право на безкоштовне отримання ліків за рецептами лікарів та зубопротезування, за винятком використання дорогоцінних металів.

Крім того, учасники бойових дій можуть щорічно отримувати безкоштовні путівки до санаторіїв. Для цього потрібно звернутися до органів соціального захисту. УБД мають право на регулярні безкоштовні медичні огляди та обстеження.

Транспортні пільги для УБД

Учасники бойових дій можуть користуватися трамваями, тролейбусами, автобусами, маршрутними таксі та метрополітеном безкоштовно. Пільга поширюється на залізничний, водний і автобусний транспорт приміського сполучення.

УБД можуть користуватися пільговими квитками на залізничному, водному та авіаційному транспорті для міжміських поїздок.

Пільги на освіту для УБД

УБД та їхні діти мають право на безкоштовну освіту у державних і комунальних навчальних закладах, включаючи професійно-технічні училища, коледжі, університети тощо.

Зокрема, вони мають право на першочергове зарахування. Ця пільга діє при вступі до навчальних закладів на будь-якому рівні освіти. Також їм передбачені стипендії та матеріальна допомога та пільгове проживання у гуртожитках, у тому числі й для їх родичів.
 

Які трудові пільги є для учасників бойових дій

УБД мають переважне право залишитися на роботі під час скорочення штату, а у разі ліквідації підприємства або звільнення з інших причин УБД надається допомога у працевлаштуванні. 

Щодо відпусток військовим ветеранам надають право на щорічну додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів.

Які додаткові пільги передбачені для ветеранів війни

Учасники бойових дій можуть отримати знижку 50% на абонентну плату за користування квартирним телефоном.

Крім того, вони мають право на вступ до житлово-будівельних кооперативів, садівницьких товариств і гаражних кооперативів.

На додаток ветерани війни можуть звертатися до державних або приватних установ, які надають юридичну допомогу, для отримання безоплатних послуг.

Право на пільгові кредити для УБД

Учасники бойових дій можуть отримувати пільгові умови для отримання кредиту, якщо хочуть придбати житло чи відкрити власний бізнес.

Як учасникам бойових дій отримати пільги

Для користування пільгами необхідно мати посвідчення учасника бойових дій, видане органами соціального захисту чи військовими структурами. З цим документом слід звертатися до відповідних органів (комунальні підприємства, медичні заклади, транспортні компанії тощо), які надають пільгові послуги.

Нагадаємо, в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, як підтримуватимуть дітей ВПО у листопаді.

Також ми пояснювали, хто з складу сім'ї учасника бойових дій має право на пільги.

освіта ЖКГ транспорт медицина пільги УБД українські військові

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