Льготы для участников боевых действий в Украине — что можно получить бесплатно от государства

Военный держит удостоверение УБД. Фото: Армия.

Участники боевых действий (УБД) в Украине имеют право на ряд социальных льгот и гарантий, обеспечивающих государственную поддержку. Эти льготы относятся к сфере жилищно-коммунальных услуг, медицине, транспорту, образованию, труду и другим важным аспектам жизни.

Какие гарантии предусмотрены для участников боевых действий в Украине — читайте дальше на Новини.LIVE

Читайте также:

Какие льготы на ЖКУ могут получать УБД в Украине

Участники боевых действий могут иметь скидку 75% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это касается оплаты за пользование жильем (аренда или содержание), коммунальные услуги (вода, тепло, электроэнергия) и сжиженный газ для бытовых нужд. Скидка распространяется как на участников боевых действий, так и на членов его семьи.

Также предусмотрена 75% скидка на приобретение твердого топлива. Эта льгота актуальна для проживающих в домах без центрального отопления.

Если УБД нуждается в улучшении жилищных условий, он имеет право на первоочередное предоставление жилья из государственного или коммунального фонда.

Какие медицинские услуги гарантирует государство для УБД

УБД снабжаются медикаментами, входящими в перечень, утвержденный Министерством здравоохранения. Также они имеют право на бесплатное получение лекарства по рецептам врачей и зубопротезированию, за исключением использования драгоценных металлов.

Кроме того, участники боевых действий могут ежегодно получать бесплатные путевки в санатории. Для этого нужно обратиться в органы социальной защиты. УБД имеют право на регулярные бесплатные медицинские осмотры и обследования.

Транспортные льготы для УБД

Участники боевых действий могут пользоваться трамваями, троллейбусами, автобусами, маршрутными такси и метрополитеном бесплатно. Льгота распространяется на железнодорожный, водный и автобусный транспорт пригородного сообщения.

УБД могут пользоваться льготными билетами на железнодорожном, водном и авиационном транспорте для междугородных поездок.

Льготы на образование для УБД

УБД и их дети имеют право бесплатного образования в государственных и коммунальных учебных заведениях, включая профессионально-технические училища, колледжи, университеты и т.д.

В частности, они имеют право на первоочередное зачисление. Эта льгота действует при поступлении в учебные заведения на любом уровне образования. Также им предусмотрены стипендии и материальная помощь и льготное проживание в общежитиях, в том числе для их родственников.

Какие трудовые льготы есть для участников боевых действий

УБД имеют преимущественное право остаться на работе при сокращении штата, а в случае ликвидации предприятия или увольнения по другим причинам УБД оказывается помощь в трудоустройстве.

Относительно отпусков военным ветеранам предоставляют право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней.

Какие дополнительные льготы предусмотрены для ветеранов войны

Участники боевых действий могут получить скидку 50% на абонентскую плату за использование квартирного телефона.

Кроме того, они имеют право на вступление в жилищно-строительные кооперативы, садоводческие общества и гаражные кооперативы.

В дополнение ветераны войны могут обращаться в государственные или частные учреждения, оказывающие юридическую помощь, для получения бесплатных услуг.

Право на льготные кредиты для УБД

Участники боевых действий могут получать льготные условия для получения кредита, если они хотят приобрести жилье или открыть собственный бизнес.

Как участникам боевых действий получить льготы

Для использования льготами нужно иметь удостоверение участника боевых действий, выданное органами социальной защиты либо военными структурами. С этим документом следует обращаться в соответствующие органы (коммунальные предприятия, медицинские учреждения, транспортные компании и т.п.), предоставляющие льготные услуги.

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснили, как будут поддерживать детей ВПЛ в ноябре.

Также мы объясняли, кто из состава семьи участника боевых действий имеет право на льготы.