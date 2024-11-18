Пільги для дітей-ВПО — перелік та як отримати у 2024 році

Діти в школі. Фото: Pixabay

Через військові дії багато громадян України були вимушені переїхати до більш безпечних регіонів. Особам, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), держава виплачує гроші та надає пільги. Це стосується як дорослих, так і дітей-переселенців.

Про те, які пільги доступні дітям внутрішньо переміщених осіб, пояснили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Які пільги мають діти ВПО у 2024 році

Окрім щомісячної грошової виплати, яка у 2024 році становить — 3 000 гривень, діти з числа внутрішньо переміщених осіб забезпечуються різноманітними пільгами. Наприклад, діти-переселенці мають право на першочергове зарахування до шкіл та дитсадків. Ця пільга поширюється також на дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Також діти-ВПО мають право на безплатний відпочинок та оздоровлення. Якщо батьки або законні представники дитини мають встановлений застосунок "Дія", сповіщення про можливість скористатись такою пільгою надійде автоматично. Тим, хто немає додатка, можна уточнити інформацію в органів соцзахисту за місцем обліку як ВПО.

Безплатне харчування в освітніх закладах надається дітям-ВПО після звернення до адміністрації установи. Для цього потрібно надати копії довідки ВПО дитини чи рішення про встановлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Які пільги мають студенти-ВПО

Студенти з-поміж ВПО, які здобувають фахову передвищу або вищу освіту, мають право на соціальну стипендію. Для призначення виплат потрібно відповідати таким вимогам:

не перебувати в академічній відпустці;

бути молодшими 23 років і включеними до рейтингу успішності;

не мати академічних боргів, незадовільних результатів навчання;

навчатися за державним замовленням, за бюджетні кошти на денній формі навчання або дуальній (для студентів, які здобуття фахову передвищу освіту).

Такі студенти мають право на першочергове поселення та пільгові умови проживання у студентських гуртожитках. Інформацію про можливі знижки можна дізнатись у приймальній комісії закладу вищої освіти або безпосередньо у коменданта гуртожитку.

Якщо дитина навчається на контрактній формі навчання, вона може отримати пільговий кредит для здобуття освіти. Для цього потрібно подати письмову заяву приймальній комісії відповідного освітнього закладу.

Раніше ми писали, що внутрішньо переміщені особи мають право на фінансову підтримку від держави. У 2025 році, для реалізації цих цілей, з бюджету виділять ще більше грошей.

Також ми розповідали, що виплати переселенцям нараховують двічі на місяць. Тож варто знати, в які саме дати приходять гроші, щоб вчасно виявити затримку та з'ясувати в чому причина.