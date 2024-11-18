Льготы для детей-ВПЛ — перечень и как получить в 2024 году

Дети в школе. Фото: Pixabay

Из-за военных действий многие граждане Украины были вынуждены переехать в более безопасные регионы. Лицам, получившим статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), государство выплачивает деньги и предоставляет льготы. Это касается как взрослых, так и переселенцев.

О том, какие льготы доступны детям внутренне перемещенных лиц, объяснили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Какие льготы имеют дети ВПЛ в 2024 году

Кроме ежемесячной денежной выплаты, которая в 2024 году составляет 3 000 гривен, дети из числа внутренне перемещенных лиц обеспечиваются различными льготами. Например, дети-переселенцы имеют право на первоочередное зачисление в школы и детсады. Эта льгота распространяется также на детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Также дети-ВПЛ имеют право на бесплатный отдых и оздоровление. Если родители или законные представители ребенка имеют установленное приложение "Дія", уведомление о возможности воспользоваться такой льготой поступит автоматически. Тем, кто не имеет приложения, можно уточнить информацию у органов соцзащиты по месту учета как ВПЛ.

Бесплатное питание в образовательных учреждениях предоставляется детям-ВПЛ после обращения в администрацию учреждения. Для этого нужно предоставить копии справки ВПЛ ребенка или решение об установлении статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Какие льготы имеют студенты-ВПЛ

Студенты из ВПЛ, получающие предпрофессиональное высшее или высшее образование, имеют право на социальную стипендию. Для назначения выплат нужно отвечать следующим требованиям:

не находиться в академическом отпуске;

быть младше 23 лет и включенными в рейтинг успеваемости;

не иметь академических долгов, неудовлетворительных результатов обучения;

учиться по государственному заказу, за бюджетные средства на дневной форме обучения или дуальной (для студентов, получающих предпрофессиональное высшее образование).

Такие студенты имеют право на первоочередное поселение и льготные условия проживания в студенческих общежитиях. Информацию о возможных скидках можно узнать в приемной комиссии высшего образования или непосредственно у коменданта общежития.

Если ребенок учится на контрактной форме обучения, он может получить льготный кредит для получения образования. Для этого следует подать письменное заявление приемной комиссии соответствующего образовательного учреждения.

Ранее мы писали, что внутри перемещенные лица имеют право на финансовую поддержку от государства. В 2025 году для реализации этих целей из бюджета выделят еще больше денег.

Также мы рассказывали, что выплаты переселенцам начисляются дважды в месяц. Поэтому следует знать, в какие именно даты приходят деньги, чтобы вовремя выявить задержку и выяснить, в чем причина.