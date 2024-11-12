Виплати для ВПО — коли чекати гроші та що робити у разі затримки

Гаманець без грошей. Фото: Pexels

Українці, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи, мають право на виплати від держави. Ці кошти нараховують двічі на місяць в конкретні дати.

Про те, коли приходять гроші ВПО та що робити в разі затримки виплат, пояснили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Грошова допомога ВПО — це виплати на проживання для українців, які через війну були вимушені покинути свої домівки. Кошти виплачують переселенцям, у яких дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9 444 гривні. У 2024 році розмір виплат становить:

Для дорослих — 2 тисячі гривень. Для дітей та людей з інвалідністю — 3 тисячі гривень.

Виплату матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам проводять кожного місяця — 15 та 28 числа.

Що робити, якщо виплати ВПО затримують

Українців закликають оперативно інформувати відповідні органи про випадки затримки виплат для внутрішньо переміщених осіб.

"Якщо ВПО не отримують вчасно виплати, звертайтесь до нас, до мене. В Мінреінтеграції цілодобово приймає дзвінки гаряча лінія з кризових питань 15-48. Або пишіть в месенджери на наші пабліки — як зручніше. Ми реагуємо на будь-який формат звернень. В Уряді працює ціла група: Мінсоцполітики, Мінцифри, Мінреінтеграції, яка й вирішує такі проблеми", — зазначається у повідомленні.

Тож, якщо гроші вже мали надійти на картку, але досі немає, ви можете звернутися до відповідних служб. Таких як:

Мінреінтеграції (номер гарячої лінії 15-48);

офісу уповноваженого з питань ВПО (+38 (066) 813-62-39);

свого ЦНАП та управління соцзахисту.

В Мінреінтеграції визнають, що затримки бувають, але найчастіше з технічних причин. Навіть якщо гроші не прийшли вчасно — це не означає, що людину позбавили виплат.

В Національній соціальній сервісній службі України наголошують, що про відмову в продовжені допомоги обов'язково інформують. Якщо ніякого повідомлення поштою, дзвінком чи електронною поштою не надходило — перейматись не варто, виплати точно будуть. Також можна звернутись до органів соціального захисту та уточнити причину затримки.

Раніше ми писали, що дію програми "Прихисток" продовжили до кінця 2024 року. Це означає, що громадяни, які безплатно прийняли у себе ВПО, можуть отримати компенсацію від держави.

Також ми розповідали, що через війну в Україні з'явилось багато переселенців, яким держава надає фінансову підтримку. У 2025 році на підтримку ВПО виділять значно більше коштів.