Виплати ВПО у 2024 році — коли нараховують гроші

Українські гривні. Фото: УНІАН

Україна надає фінансову підтримку для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), якщо вони її потребують. Ці виплати повинні надходить щомісяця у визначені дати. Тож варто знати, в які саме числа приходять гроші, щоб вчасно відреагувати на можливі затримки.

Про те, в які дати виплачують гроші переселенцям, нагадали на Урядовому порталі.

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Коли приходять гроші ВПО

В умовах війни тисячі українців стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО), і для підтримки їхнього фінансового стану уряд надає щомісячну фінансову допомогу. Розмір виплат у 2024 році становить:

2 тис. грн — на одну дорослу особу, яка стала ВПО.

3 тис. грн — на одну дитину або особу з інвалідністю, яка є ВПО.

11 липня 2023 року уряд ухвалив постанову "Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб", яка вносить зміни до механізму надання виплат на проживання для ВПО. Основні зміни зосереджені на посиленні підтримки найбільш вразливих категорій громадян і родин, що опинилися у скрутному становищі.

Також важливою зміною є введення двох виплатних термінів (15 та 28 числа кожного місяця) замість трьох, як це було раніше (3, 13 та 23 числа). Тобто Міністерство соціальної політики проводитиме перерахування коштів для виплат переселенцям після 15 і 28 числа кожного місяця.

Що робити в разі затримки виплат

Інколи гроші переселенцям можуть не прийти вчасно, але не варто хвилюватись — це не означає, що вам відмовили в продовженні допомоги. Виплати можуть затримуватись через технічні обставини, але всі ВПО, які мають право на допомогу, обов'язково отримають кошти.

В Національній соціальній сервісній службі України пояснили, що особа має отримати повідомлення у разі відмови у продовженні виплат. Якщо такого повідомлення немає (ні поштою, ні електронною поштою, ні через мобільний зв’язок), варто звернутися до органів соціального захисту для з'ясування причини затримки. Якщо виплата мала надійти, але досі відсутня, зверніться за консультацією:

до гарячої лінії Мінреінтеграції за номером 15-48;

до офісу уповноваженого з питань ВПО за номером +38 (066) 813-62-39;

до місцевого ЦНАПу або управління соцзахисту.

Також можна повідомити про затримку виплат, надіславши повідомлення через офіційні сторінки Мінреінтеграції в месенджерах.

Програму "Прихисток" продовжено до кінця 2024 року. Це означає, що власники житла, які безплатно прихистили внутрішньо переміщених осіб, у листопаді отримають компенсації від держави.

Через війну багато українців змушені залишити свої домівки й переїхати у безпечніші регіони. Держава надає ВПО різні види підтримки, зокрема фінансову.