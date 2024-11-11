Выплаты ВПЛ в 2024 году - когда начисляют деньги

Украинские гривны. Фото: УНИАН

Украина оказывает финансовую поддержку для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), если они в ней нуждаются. Эти выплаты должны поступать ежемесячно в определенные даты. Так что стоит знать, в какие именно числа приходят деньги, чтобы вовремя отреагировать на возможные задержки.

О том, в какие даты выплачивают деньги переселенцам, напомнили на Правительственном портале.

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Когда приходят деньги ВПЛ

В условиях войны тысячи украинцев стали внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), и для поддержки их финансового состояния правительство оказывает ежемесячную финансовую помощь. Размер выплат в 2024 году составляет:

2 тыс. грн — на одного взрослого человека, которое стало ВПЛ.

3 тыс. грн — на одного ребенка или человека с инвалидностью, которая является ВПЛ.

11 июля 2023 г. правительство приняло постановление "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц", которое вносит изменения в механизм предоставления выплат на проживание для ВПЛ. Основные изменения сосредоточены на усилении поддержки наиболее уязвимых категорий граждан и семей, оказавшихся в затруднительном положении.

Также важным изменением является введение двух выплатных сроков (15 и 28 числа каждого месяца) вместо трех, как это было раньше (3, 13 и 23 числа). То есть, Министерство социальной политики будет проводить перечисление средств для выплат переселенцам после 15 и 28 числа каждого месяца.

Что делать в случае задержки выплат

Иногда деньги переселенцам могут не прийти вовремя, но не стоит беспокоиться — это не значит, что вам отказали в продлении помощи. Выплаты могут задерживаться по техническим обстоятельствам, но все ВПЛ, имеющие право на помощь, обязательно получат средства.

В Национальной социальной сервисной службе Украины объяснили, что лицо должно получить уведомление в случае отказа в продлении выплат. Если такого сообщения нет (ни по почте, ни по электронной почте, ни по мобильной связи), следует обратиться в органы социальной защиты для выяснения причины задержки. Если выплата должна была поступить, но до сих пор отсутствует, обратитесь за консультацией:

к горячей линии Минреинтеграции по номеру 15-48;

в офис уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру +38 (066) 813-62-39;

в местный ЦНАП или управление соцзащиты.

Также можно сообщить о задержке выплат, отправив сообщение через официальные страницы Минреинтеграции в мессенджерах.

Программа "Прихисток" продлена до конца 2024 года. Это означает, что владельцы жилья, бесплатно приютившие внутренне перемещенные лица, в ноябре получат компенсации от государства.

Из-за войны многие украинцы вынуждены покинуть свои дома и переехать в более безопасные регионы. Государство предоставляет ВПЛ различные виды поддержки, в том числе финансовую.