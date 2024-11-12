Выплаты для ВПЛ – когда ждать деньги и что делать в случае задержки

Кошелек без денег. Фото: Pexels

Украинцы, получившие статус внутренне перемещенного лица, имеют право на выплаты от государства. Эти средства насчитывают дважды в месяц в конкретные даты.

О том, когда приходят деньги ВПЛ и что делать в случае задержки выплат, объяснили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Денежная помощь ВПЛ — это выплаты на проживание для украинцев, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. Средства выплачиваются переселенцам, у которых доход на одного члена семьи не превышает 9 444 гривны. В 2024 году размер выплат составляет:

Для взрослых – 2 тысячи гривен. Для детей и людей с инвалидностью – 3 тысячи гривен.

Выплату материальной помощи внутренне перемещенным лицам производят каждый месяц – 15 и 28 числа.

Что делать, если выплаты ВПЛ задерживают

Украинцы призывают оперативно информировать ответственные органы о случаях задержки выплат для внутренне перемещенных лиц.

"Если ВПЛ не получают своевременно выплаты, обращайтесь к нам, ко мне. В Минреинтеграции круглосуточно принимает звонки горячая линия по кризисным вопросам 15-48. Или пишите в мессенджеры на наши паблики – как удобнее. Мы реагируем на любой формат обращений. В Правительству работает целая группа: Минсоцполитики, Минцифры, Минреинтеграции, которая и решает такие проблемы", – говорится в сообщении.

Итак, если деньги уже должны поступить на карту, но до сих пор нет, вы можете обратиться в соответствующие службы:

Минреинтеграции (номер горячей линии 15-48);

офиса уполномоченного по вопросам ВПЛ (+38 (066) 813-62-39);

своего ЦНАП и управление соцзащиты.

В Минреинтеграции признают, что задержки бывают, но чаще всего по техническим причинам. Даже если деньги не пришли вовремя, это не значит, что человека лишили выплат.

В Национальной социальной сервисной службе Украины отмечают, что об отказе в продлении помощи обязательно информируют. Если никакого сообщения по почте, звонку или электронной почте не поступало — переживать не стоит, выплаты точно будут. Также можно обратиться в органы социальной защиты и уточнить причину задержки.

Ранее мы писали, что действие программы "Прихисток" продлили до конца 2024 года. Это означает, что граждане, бесплатно принявшие у себя ВПЛ, могут получить компенсацию от государства.

Также мы рассказывали, что из-за войны в Украине появилось много переселенцев, которым государство оказывает финансовую поддержку. В 2025 году на поддержку ВПЛ выделят гораздо больше средств.