Как оформить льготы на коммуналку военным и его родственникам

Военные ВСУ имеют право на льготы для оплаты ЖКХ — как оформить
Защитники, которые сегодня защищают или защищали Украину, имеют право на скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг. Льготы на оплату ЖКХ варьируется в зависимости от категории военных.
Какие льготы предусмотрены государством на оплату ЖКХ и как его оформить читайте дальше на Новини.LIVE.
Какие льготы на ЖКХ гарантирует государство военному и его семье
- Услуги по управлению многоквартирным домом,
- Поставка и распределение природного газа, электроэнергии, горячей воды, тепловой энергии для отопления,
- Централизованное водоснабжение и водоотвод,
- Вывоз мусора,
- Приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Какой размер льгот
- Участники боевых действий — 75% скидки на оплату услуг в пределах установленных норм.
- Участники войны — 50% скидки.
- Лица с инвалидностью в результате войны — 100% скидки.
- Члены семей погибших — 50% скидки.
Как оформить льготы и куда обращаться
Чтобы оформить льготу, нужно подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать как лично, так и отправить по почте или через мобильное приложение и веб-портал. Также Заявление можно подать и в местные органы власти, а также в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов или в военные администрации. Кроме того, в Центре предоставления административных услуг можно оформить такие льготы.
Какие документы необходимы
- Паспорт.
- Документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение участника боевых действий).
- Идентификационный код (учетный номер налогоплательщика).
В заявлении укажите реквизиты организаций, предоставляющих услуги, а также личные счета в этих организациях.
Что важно знать для оформления льгот на ЖКХ
В этом году процедура оформления льгот для ветеранов войны стала проще, а перечень необходимых документов сократился. Теперь достаточно подать в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) одно упрощенное заявление, одновременно охватывающее взятие на учет льготника и назначение льготы. Ранее эти процессы потребовали отдельного оформления каждого этапа.
Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются в монетизированной форме, то есть выплачиваются денежными средствами. Ежемесячно вы самостоятельно платите полную стоимость жилищно-коммунальных услуг, а Пенсионный фонд компенсирует причитающуюся сумму льготы, перечисляя ее:
- на банковский счет, открытый в уполномоченном банке;
- или через отделение АО "Укрпочта".
Способ получения средств вы выбираете при подаче заявления.
Напомним, мы рассказывали, какие гарантии предусмотрены для участников боевых действий в Украине.
Также законодательство гарантирует военным право воспользоваться льготой на получение бесплатного жилья.
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