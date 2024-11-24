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Военные ВСУ имеют право на льготы для оплаты ЖКХ — как оформить

24 ноября 2024 07:13
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как оформить льготы на коммуналку военным и его родственникам
Коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Защитники, которые сегодня защищают или защищали Украину, имеют право на скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг. Льготы на оплату ЖКХ варьируется в зависимости от категории военных.

Какие льготы предусмотрены государством на оплату ЖКХ и как его оформить читайте дальше на Новини.LIVE.

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  • Услуги по управлению многоквартирным домом,
  • Поставка и распределение природного газа, электроэнергии, горячей воды, тепловой энергии для отопления,
  • Централизованное водоснабжение и водоотвод,
  • Вывоз мусора,
  • Приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Какой размер льгот

  • Участники боевых действий — 75% скидки на оплату услуг в пределах установленных норм.
  • Участники войны — 50% скидки.
  • Лица с инвалидностью в результате войны — 100% скидки.
  • Члены семей погибших — 50% скидки.

Как оформить льготы и куда обращаться

Чтобы оформить льготу, нужно подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать как лично, так и отправить по почте или через мобильное приложение и веб-портал. Также Заявление можно подать и в местные органы власти, а также в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов или в военные администрации. Кроме того, в Центре предоставления административных услуг можно оформить такие льготы.

Какие документы необходимы

  • Паспорт.
  • Документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение участника боевых действий).
  • Идентификационный код (учетный номер налогоплательщика).

В заявлении укажите реквизиты организаций, предоставляющих услуги, а также личные счета в этих организациях.

Что важно знать для оформления льгот на ЖКХ

В этом году процедура оформления льгот для ветеранов войны стала проще, а перечень необходимых документов сократился. Теперь достаточно подать в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) одно упрощенное заявление, одновременно охватывающее взятие на учет льготника и назначение льготы. Ранее эти процессы потребовали отдельного оформления каждого этапа.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются в монетизированной форме, то есть выплачиваются денежными средствами. Ежемесячно вы самостоятельно платите полную стоимость жилищно-коммунальных услуг, а Пенсионный фонд компенсирует причитающуюся сумму льготы, перечисляя ее:

  • на банковский счет, открытый в уполномоченном банке;
  • или через отделение АО "Укрпочта".

Способ получения средств вы выбираете при подаче заявления.

Напомним, мы рассказывали, какие гарантии предусмотрены для участников боевых действий в Украине.

Также законодательство гарантирует военным право воспользоваться льготой на получение бесплатного жилья.

коммунальные услуги ЖКХ электроснабжение газ льготы военнослужащие

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Как изменились цены на жизнь во время войны

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