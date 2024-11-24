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Какие зарплаты у мобилизованных и контрактников в Украине

24 ноября 2024 17:42
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Зарплата военных — сколько получают контрактники и мобилизованные в Украине
Деньги в руках Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Во время военного положения украинцы могут быть мобилизованы или подписать контракт. Размер их денежного довольствия одинаков для всех, но ежемесячная выплата варьируется в зависимости от должности, звания, продолжительности и условий службы, а также возможных дополнительных выплат.

Об этом сообщила прессслужба Житомирского областного ТЦК и СП.

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Согласно данным, военнослужащие могут получить выплаты за подписание первого контракта, и сумма этих выплат составляет:

  • для рядового состава — 24 224 грн;
  • для сержантского и старшинского состава — 27 252 грн;
  • для офицерского состава — 30 280 грн.

Контрактникам и мобилизованным также могут начисляться дополнительные выплаты в размере 100 тысяч гривен, если они участвуют в активных боевых действиях.

Кроме того, они получают 70 тысяч гривен за каждые 30 дней службы в зоне боевых действий и 50 тысяч гривен за выполнение задания в составе военного органа управления.

Что еще нужно знать

Напомним, защитники, ныне защищающие или защищавшие Украину, имеют право на скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг. Льготы на оплату ЖКХ варьируется в зависимости от категории военных.

Мы также писали, что украинские военнослужащие могут получить бесплатное жилье от государства. Это право защитников закреплено на законодательном уровне. Однако для получения квартиры необходимо соответствовать определенным требованиям.

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17:42 Какие зарплаты у мобилизованных и контрактников в Украине

17:36 На Киевщине раздавались взрывы — ОВА сообщила о попаданиях

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Как изменились цены на жизнь во время войны

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