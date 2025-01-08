Выплаты для военнослужащих - за что начисляют вознаграждение в размере 50 тысяч гривен

Деньги для украинских военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на дополнительное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен. Это вознаграждение выплачивается тем военным, которые служат в составе органов военного управления и в штабах.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Военнослужащие имеют право на целый ряд ежемесячных выплат — как основных, так и дополнительных.

Базовые ежемесячные дополнительные вознаграждения отличаются по размеру — 30, 50 и 100 тысяч гривен в месяц.

За что выплачивают 50 тысяч

Дополнительное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен выплачивается тем военнослужащим, которые проходят службу в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки (ОСУ) войск — и выполняют боевые или специальные задачи.

Речь идет о тех пунктах управления ОСУ, которые, в частности, осуществляют оперативное управление воинскими частями и подразделениями, ведущими боевые действия на линии боевого соприкосновения.

Напомним, мы ранее писали о трех основаниях, которые предоставляют возможность выплачивать военным вознаграждение в размере 30 тыс. грн.

Далее, мы сообщали, получают ли военные выплаты за неиспользованные дни отпуска.