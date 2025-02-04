За невыполнение правил учета военнообязанных могут оштрафовать на десятки тысяч гривен

Расстроенный молодой человек за ноутбуком. Фото: pexels.com

На территории Украины действует всеобщая мобилизация и военное положение, предусматривающее обязательное соблюдение правил воинского учета всеми гражданами, подлежащими призыву. Невыполнение этих правил влечет за собой административную ответственность в виде штрафных санкций.

Издание Telegraf объясняет нюансы получения и оплаты штрафов.

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Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1487, военнообязанные граждане обязаны: состоять на воинском учете, являться по вызову в ТЦК, немедленно сообщать об изменении места жительства, семейного положения или трудоустройства.

Невыполнение этих обязанностей может привести к наложению штрафа. Размер штрафа зависит от статуса лица:

для граждан — от 17 000 до 25 500 гривен;

для должностных и юридических лиц — от 34 000 до 59 000 гривен.

Штраф можно оплатить онлайн через банковские приложения или в отделении банка. В случае несвоевременной оплаты штраф удваивается и передается в исполнительную службу. При дальнейшем игнорировании может быть применено принудительное взыскание средств с банковских счетов, а при суммах более 160 000 гривен - даже конфискация имущества.

Проверить наличие штрафов можно через Opendatabot (платная услуга), в приложении "Дія", на сайте Единого реестра должников (бесплатно).

Напомним, мы ранее сообщали о том, кто из военных имеет право на вознаграждение в размере 50 000 гривен ежемесячно.

Добавим, мы писали о том, какие три основания есть для ежемесячных выплат военным в размере 30 тысяч гривен.