Розыск от ТЦК - как отражается в Резерв+

Приложение "Резерв+" для военнообязанных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если у военнообязанного гражданина в смартфоне установлено приложение "Резерв+", то о розыске от ТЦК он может узнать именно в этом приложении. Юристы объяснили, какие именно сообщения будут свидетельствовать об объявлении военнообязанного в розыск.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Розыск от ТЦК

Военнообязанных граждан, которые нарушают правила воинского учета, в частности, не реагируют на направленные по почте повестки, территориальный центр комплектования может объявить в розыск.

Узнать о факте пребывания в розыске можно, в частности, в мобильном приложении "Резерв+".

Сообщение о розыске в "Резерв+"

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как именно в "Резерв+" сообщат гражданину, что он находится в розыске.

"Если бы Вы были в розыске, то у "Резерв+" была бы в наличии так называемая красная лента с записью "Похоже, у Вас выявлены нарушения правил воинского учета" или "Выявлены нарушения правил воинского учета, обратитесь в ТЦК", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, где еще можно найти информацию о розыске от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, какой именно ТЦК подает в розыск нарушителя воинского учета.