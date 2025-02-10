Украинцев могут не пустить в метро — кому откажут в проезде в 2025 году

Турникеты в метрополитене. Фото: УНИАН

Метрополитен — это удобный вид транспорта, который имеет четкие правила пользования. В соответствии с установленными нормами, некоторые категории пассажиров могут быть не допущены к проезду.

О том, кого могут не пустить в подземку в 2025 году, отмечается на сайте Киевского метрополитена.

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Почему украинцам могут отказать в проезде

Для проезда в метро каждый пассажир должен иметь зарегистрированный в автоматизированной системе учета пассажиропотока (АСОП) электронный билет. Если у билета закончился срок действия или он не зарегистрирован в системе, человек не допускается в подземку.

Лица, имеющие право на льготный проезд, должны иметь действующий электронный билет. Если срок его действия истек или документ принадлежит другому человеку, проезд может быть запрещен.

В метро действуют ограничения по перевозке багажа. Если предметы, которые пассажир пытается пронести в подземку, превышают установленные размеры или могут представлять опасность для других людей, проезд может быть запрещен.

Пускают ли в метро с животными в 2025 году

Перевозить домашних любимцев в метро можно только при определенных условиях:

Малые домашние животные (хомяки, морские свинки, кролики) и мелкие птицы разрешены к перевозке только в клетках или контейнерах. Коты могут ехать в метро исключительно в специальных переносках. Маленькие собаки допускаются только в контейнерах или на руках, если их рост в холке не превышает 45 см.

Однако в проезде могут отказать, если человек пытается зайти в подземку с дикими или экзотическими животными (змеи, хищные птицы, обезьяны, рептилии и т.д.). Пассажиры с крупными собаками (выше 45 см в холке) не допускаются в метро, за исключением служебных собак-поводырей. Они должны быть на поводке, в ошейнике и наморднике.

Ранее мы писали, что в Украине пользование общественным транспортом предусматривает соблюдение правил оплаты проезда. Стоит помнить, что приобретение билета обойдется значительно дешевле, чем уплата штрафа за безбилетный проезд.

Также мы рассказывали, что каждый день тысячи граждан передвигаются по городу автобусами, троллейбусами, трамваями и маршрутками. Однако, будучи пассажирами, следует не только знать свои права, но и выполнять установленные правила.