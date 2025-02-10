Українців можуть не пустити в метро — кому відмовлять в проїзді у 2025 році

Турнікети в метрополітені. Фото: УНІАН

Метрополітен — це зручний вид транспорту, який має чіткі правила користування. Відповідно до встановлених норм, деякі категорії пасажирів можуть бути не допущені до проїзду.

Про те, кого можуть не пустити в підземку у 2025 році, зазначається на сайті Київського метрополітену.

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Для проїзду в метро кожен пасажир повинен мати зареєстрований в автоматизованій системі обліку пасажиропотоку (АСОП) електронний квиток. Якщо у квитка закінчився термін дії або він не зареєстрований в системі, людина не допускається до підземки.

Особи, які мають право на пільговий проїзд, повинні мати чинний електронний квиток. Якщо термін його дії закінчився або документ належить іншій людині, проїзд може бути заборонений.

У метро діють обмеження щодо перевезення багажу. Якщо предмети, які пасажир намагається пронести в підземку, перевищують встановлені розміри або можуть становити небезпеку для інших людей, проїзд може бути заборонений.

Чи пускають у метро з тваринами у 2025 році

Перевозити домашніх улюбленців у метро можна лише за певних умов:

Малі домашні тварини (хом'яки, морські свинки, кролики) та дрібні птахи дозволені до перевезення тільки у клітках або контейнерах. Коти можуть їхати у метро виключно у спеціальних переносках. Маленькі собаки допускаються лише у контейнерах або на руках, якщо їхній зріст у холці не перевищує 45 см.

Однак в проїзді можуть відмовити, якщо людина намагається зайти до підземки з дикими або екзотичними тваринами (змії, хижі птахи, мавпи, рептилії тощо). Пасажири з великими собаками (вище 45 см у холці) не допускаються до метро, за винятком службових собак-поводирів. Вони повинні бути на повідцю, у нашийнику та наморднику.

Раніше ми писали, що в Україні користування громадським транспортом передбачає дотримання правил оплати проїзду. Варто пам’ятати, що придбання квитка обійдеться значно дешевше, ніж сплата штрафу за безквитковий проїзд.

Також ми розповідали, що кожного дня тисячі громадян пересуваються містом автобусами, тролейбусами, трамваями та маршрутками. Проте, будучи пасажирами, слід не лише знати свої права, а й виконувати встановлені правила.