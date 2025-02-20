Льготы для украинок 60+ — на какие услуги будут действовать скидки в марте 2025

Льготы для украинок 60+ — на какие услуги будут скидки в марте
Льготы остаются важным элементом социальной поддержки граждан пожилого возраста. Украинки, которым исполнится 60 в марте 2025 года, смогут получить определенные услуги бесплатно или со значительной скидкой. Поэтому следует понимать, какие именно льготы доступны украинкам 60+ и как их оформить.
О том, какие льготы могут оформить женщины старше 60 лет в марте 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
За какие услуги не будут платить украинки 60+ в марте
Гражданки, достигшие 60-летнего возраста и имеющие пенсионное удостоверение, могут воспользоваться рядом государственных льгот, среди которых:
- Бесплатный проезд в общественном транспорте
Женщины в возрасте от 60 лет имеют право бесплатно пользоваться общественным транспортом, а также пригородными автобусами и электропоездами. Однако эта льгота не распространяется на метро и услуги такси.
- Скидки на коммунальные услуги
Пенсионерки, ранее работавшие в образовательных, медицинских или культурных учреждениях в сельской местности и продолжающие там проживать, имеют право на полное возмещение расходов на оплату коммунальных услуг.
Для женщин, проживающих в городах или работавших в других отраслях, доступна субсидия, если расходы на оплату коммунальных услуг превышают обязательный платеж. Субсидию можно оформить через Пенсионный фонд Украины или воспользовавшись порталом "Дія".
- Освобождение от земельного налога
Женщины пенсионного возраста могут не платить земельный налог при условии владения участком определенного размера:
- 0,10 га для дачи.
- 0,01 га для гаража.
- 0,12 га для садоводства.
- 0,10 га для застройки в городе.
- 0,15 га в поселке городского типа.
- 0,25 га для дома в селе.
- 2 га для ведения личного сельского хозяйства.
- Бесплатные юридические услуги
Пожилые женщины могут получать бесплатную правовую помощь или значительные скидки на консультации, подготовку документов и решение юридических вопросов.
Ранее мы писали, что в марте 2025 года состоится очередной этап ежегодного повышения пенсий. Однако индексация коснется не всех пенсионеров, а часть украинцев получит свои прибавки лишь через несколько месяцев.
Также мы рассказывали, что требования к страховому стажу для выхода на пенсию в Украине постепенно растут. В 2025 году для выхода на пенсию в возрасте 60 лет нужно будет иметь не менее 32 лет страхового стажа. Однако для лиц с инвалидностью действуют отдельные правила.
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