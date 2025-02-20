Льготы для украинок 60+ — на какие услуги будут действовать скидки в марте 2025

Пенсионерка в метро. Фото: УНИАН

Льготы остаются важным элементом социальной поддержки граждан пожилого возраста. Украинки, которым исполнится 60 в марте 2025 года, смогут получить определенные услуги бесплатно или со значительной скидкой. Поэтому следует понимать, какие именно льготы доступны украинкам 60+ и как их оформить.

О том, какие льготы могут оформить женщины старше 60 лет в марте 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Гражданки, достигшие 60-летнего возраста и имеющие пенсионное удостоверение, могут воспользоваться рядом государственных льгот, среди которых:

Бесплатный проезд в общественном транспорте

Женщины в возрасте от 60 лет имеют право бесплатно пользоваться общественным транспортом, а также пригородными автобусами и электропоездами. Однако эта льгота не распространяется на метро и услуги такси.

Скидки на коммунальные услуги

Пенсионерки, ранее работавшие в образовательных, медицинских или культурных учреждениях в сельской местности и продолжающие там проживать, имеют право на полное возмещение расходов на оплату коммунальных услуг.

Для женщин, проживающих в городах или работавших в других отраслях, доступна субсидия, если расходы на оплату коммунальных услуг превышают обязательный платеж. Субсидию можно оформить через Пенсионный фонд Украины или воспользовавшись порталом "Дія".

Освобождение от земельного налога

Женщины пенсионного возраста могут не платить земельный налог при условии владения участком определенного размера:

0,10 га для дачи. 0,01 га для гаража. 0,12 га для садоводства. 0,10 га для застройки в городе. 0,15 га в поселке городского типа. 0,25 га для дома в селе. 2 га для ведения личного сельского хозяйства.

Бесплатные юридические услуги

Пожилые женщины могут получать бесплатную правовую помощь или значительные скидки на консультации, подготовку документов и решение юридических вопросов.

Ранее мы писали, что в марте 2025 года состоится очередной этап ежегодного повышения пенсий. Однако индексация коснется не всех пенсионеров, а часть украинцев получит свои прибавки лишь через несколько месяцев.

Также мы рассказывали, что требования к страховому стажу для выхода на пенсию в Украине постепенно растут. В 2025 году для выхода на пенсию в возрасте 60 лет нужно будет иметь не менее 32 лет страхового стажа. Однако для лиц с инвалидностью действуют отдельные правила.