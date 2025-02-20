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Льготы для украинок 60+ — на какие услуги будут скидки в марте

20 февраля 2025 05:45
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Льготы для украинок 60+ — на какие услуги будут действовать скидки в марте 2025
Пенсионерка в метро. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Льготы остаются важным элементом социальной поддержки граждан пожилого возраста. Украинки, которым исполнится 60 в марте 2025 года, смогут получить определенные услуги бесплатно или со значительной скидкой. Поэтому следует понимать, какие именно льготы доступны украинкам 60+ и как их оформить.

О том, какие льготы могут оформить женщины старше 60 лет в марте 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Гражданки, достигшие 60-летнего возраста и имеющие пенсионное удостоверение, могут воспользоваться рядом государственных льгот, среди которых:

  • Бесплатный проезд в общественном транспорте

Женщины в возрасте от 60 лет имеют право бесплатно пользоваться общественным транспортом, а также пригородными автобусами и электропоездами. Однако эта льгота не распространяется на метро и услуги такси.

  • Скидки на коммунальные услуги

Пенсионерки, ранее работавшие в образовательных, медицинских или культурных учреждениях в сельской местности и продолжающие там проживать, имеют право на полное возмещение расходов на оплату коммунальных услуг.

Для женщин, проживающих в городах или работавших в других отраслях, доступна субсидия, если расходы на оплату коммунальных услуг превышают обязательный платеж. Субсидию можно оформить через Пенсионный фонд Украины или воспользовавшись порталом "Дія".

  • Освобождение от земельного налога

Женщины пенсионного возраста могут не платить земельный налог при условии владения участком определенного размера:

  1. 0,10 га для дачи.
  2. 0,01 га для гаража.
  3. 0,12 га для садоводства.
  4. 0,10 га для застройки в городе.
  5. 0,15 га в поселке городского типа.
  6. 0,25 га для дома в селе.
  7. 2 га для ведения личного сельского хозяйства.
  • Бесплатные юридические услуги

Пожилые женщины могут получать бесплатную правовую помощь или значительные скидки на консультации, подготовку документов и решение юридических вопросов.

Ранее мы писали, что в марте 2025 года состоится очередной этап ежегодного повышения пенсий. Однако индексация коснется не всех пенсионеров, а часть украинцев получит свои прибавки лишь через несколько месяцев.

Также мы рассказывали, что требования к страховому стажу для выхода на пенсию в Украине постепенно растут. В 2025 году для выхода на пенсию в возрасте 60 лет нужно будет иметь не менее 32 лет страхового стажа. Однако для лиц с инвалидностью действуют отдельные правила.

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