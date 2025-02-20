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Пільги для українок 60+ — на які послуги будуть знижки в березні

20 лютого 2025 05:45
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пільги для українок 60+ — на які послуги діятимуть знижки в березні 2025
Пенсіонерка в метро. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Пільги залишаються важливим елементом соціальної підтримки громадян похилого віку. Українки, яким виповниться 60 у березні 2025 року, зможуть отримати певні послуги безплатно або зі значною знижкою. Тож варто розуміти, які саме пільги доступні українкам 60+ та як їх оформити.

Про те, які пільги можуть оформити жінки старше 60 років у березні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Громадянки, які досягли 60-річного віку та мають пенсійне посвідчення, можуть скористатися низкою державних пільг, серед яких:

  • Безплатний проїзд у громадському транспорті

Жінки віком від 60 років мають право безоплатно користуватися громадським транспортом, а також приміськими автобусами та електропоїздами. Однак ця пільга не поширюється на метро та послуги таксі.

  • Знижки на комунальні послуги

Пенсіонерки, що раніше працювали в освітніх, медичних або культурних установах у сільській місцевості та продовжують там проживати, мають право на повне відшкодування витрат на оплату комунальних послуг.

Для жінок, які проживають у містах або працювали в інших галузях, доступна субсидія, якщо витрати на оплату комунальних послуг перевищують обов’язковий платіж. Субсидію можна оформити через Пенсійний фонд України або скориставшись порталом "Дія".

  • Звільнення від земельного податку

Жінки пенсійного віку можуть не сплачувати земельний податок за умови володіння ділянкою певного розміру:

  1. 0,10 га для дачі.
  2. 0,01 га для гаража.
  3. 0,12 га для садівництва.
  4. 0,10 га для забудови у місті.
  5. 0,15 га у селищі міського типу.
  6. 0,25 га для будинку у селі.
  7. 2 га для ведення особистого сільського господарства.
  • Безплатні юридичні послуги

Жінки похилого віку можуть отримувати безплатну правову допомогу або значні знижки на консультації, підготовку документів і розв'язання юридичних питань.

Раніше ми писали, що в березні 2025 року відбудеться черговий етап щорічного підвищення пенсій. Проте індексація торкнеться не всіх пенсіонерів, а частина українців отримає свої надбавки лише через кілька місяців.

Також ми розповідали, що вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію в Україні поступово зростають. У 2025 році для виходу на пенсію у віці 60 років потрібно буде мати не менше 32 років страхового стажу. Проте для осіб з інвалідністю діють окремі правила.

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