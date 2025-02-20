Пільги для українок 60+ — на які послуги діятимуть знижки в березні 2025

Пільги для українок 60+ — на які послуги будуть знижки в березні
Пільги залишаються важливим елементом соціальної підтримки громадян похилого віку. Українки, яким виповниться 60 у березні 2025 року, зможуть отримати певні послуги безплатно або зі значною знижкою. Тож варто розуміти, які саме пільги доступні українкам 60+ та як їх оформити.
Про те, які пільги можуть оформити жінки старше 60 років у березні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
За які послуги не платитимуть українки 60+ у березні
Громадянки, які досягли 60-річного віку та мають пенсійне посвідчення, можуть скористатися низкою державних пільг, серед яких:
- Безплатний проїзд у громадському транспорті
Жінки віком від 60 років мають право безоплатно користуватися громадським транспортом, а також приміськими автобусами та електропоїздами. Однак ця пільга не поширюється на метро та послуги таксі.
- Знижки на комунальні послуги
Пенсіонерки, що раніше працювали в освітніх, медичних або культурних установах у сільській місцевості та продовжують там проживати, мають право на повне відшкодування витрат на оплату комунальних послуг.
Для жінок, які проживають у містах або працювали в інших галузях, доступна субсидія, якщо витрати на оплату комунальних послуг перевищують обов’язковий платіж. Субсидію можна оформити через Пенсійний фонд України або скориставшись порталом "Дія".
- Звільнення від земельного податку
Жінки пенсійного віку можуть не сплачувати земельний податок за умови володіння ділянкою певного розміру:
- 0,10 га для дачі.
- 0,01 га для гаража.
- 0,12 га для садівництва.
- 0,10 га для забудови у місті.
- 0,15 га у селищі міського типу.
- 0,25 га для будинку у селі.
- 2 га для ведення особистого сільського господарства.
- Безплатні юридичні послуги
Жінки похилого віку можуть отримувати безплатну правову допомогу або значні знижки на консультації, підготовку документів і розв'язання юридичних питань.
Раніше ми писали, що в березні 2025 року відбудеться черговий етап щорічного підвищення пенсій. Проте індексація торкнеться не всіх пенсіонерів, а частина українців отримає свої надбавки лише через кілька місяців.
Також ми розповідали, що вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію в Україні поступово зростають. У 2025 році для виходу на пенсію у віці 60 років потрібно буде мати не менше 32 років страхового стажу. Проте для осіб з інвалідністю діють окремі правила.
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