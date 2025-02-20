Пільги для українок 60+ — на які послуги діятимуть знижки в березні 2025

Пенсіонерка в метро. Фото: УНІАН

Пільги залишаються важливим елементом соціальної підтримки громадян похилого віку. Українки, яким виповниться 60 у березні 2025 року, зможуть отримати певні послуги безплатно або зі значною знижкою. Тож варто розуміти, які саме пільги доступні українкам 60+ та як їх оформити.

Про те, які пільги можуть оформити жінки старше 60 років у березні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Громадянки, які досягли 60-річного віку та мають пенсійне посвідчення, можуть скористатися низкою державних пільг, серед яких:

Безплатний проїзд у громадському транспорті

Жінки віком від 60 років мають право безоплатно користуватися громадським транспортом, а також приміськими автобусами та електропоїздами. Однак ця пільга не поширюється на метро та послуги таксі.

Знижки на комунальні послуги

Пенсіонерки, що раніше працювали в освітніх, медичних або культурних установах у сільській місцевості та продовжують там проживати, мають право на повне відшкодування витрат на оплату комунальних послуг.

Для жінок, які проживають у містах або працювали в інших галузях, доступна субсидія, якщо витрати на оплату комунальних послуг перевищують обов’язковий платіж. Субсидію можна оформити через Пенсійний фонд України або скориставшись порталом "Дія".

Звільнення від земельного податку

Жінки пенсійного віку можуть не сплачувати земельний податок за умови володіння ділянкою певного розміру:

0,10 га для дачі. 0,01 га для гаража. 0,12 га для садівництва. 0,10 га для забудови у місті. 0,15 га у селищі міського типу. 0,25 га для будинку у селі. 2 га для ведення особистого сільського господарства.

Безплатні юридичні послуги

Жінки похилого віку можуть отримувати безплатну правову допомогу або значні знижки на консультації, підготовку документів і розв'язання юридичних питань.

Раніше ми писали, що в березні 2025 року відбудеться черговий етап щорічного підвищення пенсій. Проте індексація торкнеться не всіх пенсіонерів, а частина українців отримає свої надбавки лише через кілька місяців.

Також ми розповідали, що вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію в Україні поступово зростають. У 2025 році для виходу на пенсію у віці 60 років потрібно буде мати не менше 32 років страхового стажу. Проте для осіб з інвалідністю діють окремі правила.