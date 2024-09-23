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Фанати шоу Холостяк жартують щодо дати прем'єри нового сезону

23 вересня 2024 15:01
Віталій Ковальчук - Редактор
Фанати шоу Холостяк жартують про прем'єру нового сезону з Олександром Тереном
Громадський діяч, ветеран війни Олександр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb
Віталій Ковальчук - Редактор

Вже завершилися зйомки тринадцятого сезону романтичного телешоу "Холостяк". Головним героєм став ветеран війни, громадський діяч Олександр Терен (Будько). Користувачі соцмереж та фанати проєкту жартома обговорюють дату прем’єри. 

Відповідні коментарі з’явилися під однією з публікацій в Instagram.

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Творці шоу опублікували невелике відео з бекстейджу зйомок нового сезону шоу "Холостяк". На ньому Олександру Терену підправляють грим, а член команди про щось з ним говорить. "Вже цієї осені", — йдеться в описі під відео. 

Саме ці слова привернули увагу деяких шанувальників романтичного шоу. Через те, що творці "Холостяка" тривалий час не розкривають дату прем’єри, а перший місяць осені вже підходить до завершення, користувачі соцмереж почали жартувати з цього приводу. 

  • Та можна вже просто дату написати? Всі давно вже зрозуміли, що "цієї осені", можна переходити до дати.
  • "Вже цієї осені" — і тут така дата виходу: 30 листопада.
  • Скоро осінь закінчується, а "Холостяк" все ніяк не приходить.
  • Все літо чекали, що буде осінню. Вже до Нового року будем готуватись, то може вийде.

Напередодні в ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетніка запитали, новий сезон вийде у вересні чи жовтні. На що він відповів, мовляв, є ще один місяць в осені — листопад. Тому багато хто в мережі вважає — шоу з Тереном вийде просто напередодні зими.

Нагадаємо, раніше ми писали, що герой шоу "Холостяк" Олександр Терен зізнався про складнощі під час зйомок. Також ми розповідали, що батьки Терена прокоментували його участь у шоу "Холостяк".

шоу Холостяк телебачення українські зірки Олександр "Терен" Будько соцмережі

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