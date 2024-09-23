Фанаты шоу Холостяк шутят о премьере нового сезона с Александром Тереном

Общественный деятель, ветеран войны Александр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb

Уже завершились съемки тринадцатого сезона романтического телешоу "Холостяк". Главным героем стал ветеран войны, общественный деятель Александр Терен (Будько). Пользователи соцсетей и фанаты проекта в шутку обсуждают дату премьеры.

Соответствующие комментарии появились под одной из публикаций в Instagram.

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Создатели шоу опубликовали небольшое видео с бэкстейджа съемок нового сезона шоу "Холостяк". На нем Александру Терену подправляют грим, а член команды о чем-то с ним говорит. "Уже этой осенью", — говорится в описании под видео.

Именно эти слова привлекли внимание поклонников романтического шоу. Из-за того, что создатели "Холостяка" долгое время не раскрывают дату премьеры, а первый месяц осени уже подходит к завершению, пользователи соцсетей начали шутить по этому поводу.

Да можно ли уже просто дату написать? Все давно уже поняли, что этой осенью можно переходить к дате.

"Уже этой осенью" — и здесь такая дата выхода: 30 ноября.

Скоро осень заканчивается, а "Холостяк" все никак не приходит.

Все лето ждали, что будет осенью. Уже к Новому году будем готовиться, то может получится.

Накануне у ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника спросили, новый сезон выйдет в сентябре или октябре. На что он ответил, мол, есть еще один месяц в осени — ноябрь. Поэтому многие в сети считают — шоу с Тереном выйдет прямо накануне зимы.

Напомним, ранее мы писали, что герой шоу "Холостяк" Александр Терен признался о сложностях во время съемок. Также мы рассказывали, что родители Терена прокомментировали его участие в шоу "Холостяк".