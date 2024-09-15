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Я втомився — герой шоу "Холостяк" Терен зізнався про складнощі під час зйомок

15 вересня 2024 20:04
Віталій Ковальчук - Редактор
Олександр Терен з шоу "Холостяк" розповів про складнощі під час зйомок
Громадський діяч, ветеран війни Олександр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb
Віталій Ковальчук - Редактор

Вже цієї восени в український телеетер вийде тринадцятий сезон романтичного шоу "Холостяк". Головним героєм став ветеран війни, громадський діяч Олександр Терен (Будько). Він розповів, з якими складнощами стикнувся на знімальному майданчику. 

Відповідне сторіз з’явилось в Instagram захисника нашої країни. 

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Олександр Терен відверто про втому

Ветеран війни нагадав, що вже скоро завершення зйомок телепроєкту. Втім, Терен зіткнувся з навантаженням, про яке відверто поділився. 

"Чесно кажучи — я втомився таки достатньо. Але не так фізично в цілому, як втомилися мої ноги. Насправді мені вже складно трішечки ходити, взувати протези, бути так довго в них. Я розвиваю їх, знімаю, але все ж таки це присутнє", — зізнався Терен. 

Олександр Терен
Олександр Терен записав відверте відео. Скриншот: Instagram/tsvit_terenu

За словами Олександра, він розповів це не аби пожалітися, а для мотивації, навіщо варто йти вперед. 

"Сподіваюсь зовсім скоро я зроблю нові куксоприймачі, мені буде комфортно і все повернеться на свої місця. Проте зараз трохи таки складно. Це до того, що за тією красивою картинкою, яку ви можете бачити, ховається дуже багато всього", — підсумував Терен.

У 2022 році Олександр Будько вступив до лав добровольчого батальйону "Карпатська Січ". Під час боїв у Харківській області на Ізюмському напрямку отримав важке поранення, втратив обидві ноги. Активно займається громадською діяльність, зокрема, випустив книгу та унікальне YouTube-шоу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Терен показав, як створювали запальний проморолик "Холостяка". Також ми розповідали, як, за словами телеведучого Григорія Решетніка, Олександр Терен поводиться на знімальному майданчику.

шоу Холостяк ветерани телебачення протезування Олександр "Терен" Будько

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