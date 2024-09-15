Олександр Терен з шоу "Холостяк" розповів про складнощі під час зйомок

Громадський діяч, ветеран війни Олександр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb

Вже цієї восени в український телеетер вийде тринадцятий сезон романтичного шоу "Холостяк". Головним героєм став ветеран війни, громадський діяч Олександр Терен (Будько). Він розповів, з якими складнощами стикнувся на знімальному майданчику.

Відповідне сторіз з’явилось в Instagram захисника нашої країни.

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Олександр Терен відверто про втому

Ветеран війни нагадав, що вже скоро завершення зйомок телепроєкту. Втім, Терен зіткнувся з навантаженням, про яке відверто поділився.

"Чесно кажучи — я втомився таки достатньо. Але не так фізично в цілому, як втомилися мої ноги. Насправді мені вже складно трішечки ходити, взувати протези, бути так довго в них. Я розвиваю їх, знімаю, але все ж таки це присутнє", — зізнався Терен.

Олександр Терен записав відверте відео. Скриншот: Instagram/tsvit_terenu

За словами Олександра, він розповів це не аби пожалітися, а для мотивації, навіщо варто йти вперед.

"Сподіваюсь зовсім скоро я зроблю нові куксоприймачі, мені буде комфортно і все повернеться на свої місця. Проте зараз трохи таки складно. Це до того, що за тією красивою картинкою, яку ви можете бачити, ховається дуже багато всього", — підсумував Терен.

У 2022 році Олександр Будько вступив до лав добровольчого батальйону "Карпатська Січ". Під час боїв у Харківській області на Ізюмському напрямку отримав важке поранення, втратив обидві ноги. Активно займається громадською діяльність, зокрема, випустив книгу та унікальне YouTube-шоу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Терен показав, як створювали запальний проморолик "Холостяка". Також ми розповідали, як, за словами телеведучого Григорія Решетніка, Олександр Терен поводиться на знімальному майданчику.