Тайтл: "Холостяк" з Олександром Тереном — як створювався проморолик шоу, відео

Терен показав, як створювали запальний проморолик "Холостяка"
Команда шоу "Холостяк" розкрила секрети створення проморолика, в якому ветеран та блогер Олександр Терен мчить містом на мотоциклі. Він швидко опанував нові навички, щоб втілити задум режисерки.
Подробицями поділились на Instagram сторінці.
Терен швидко опанував мотоцикл, щоб вразити глядачів у проморолику
Команда шоу про кохання "Холостяк" розповіла, як створювали проморолик. Вони провели "найжорсткіший кастинг", коли обирали байк для головного героя — ветерана війни Олександра Терена. На ньому він мчить на побачення по місту, щоб зустрітися з коханням всього свого життя.
"Ми шукали відповідну модель, відповідний дизайн. Були дуже різні варіанти: спортивні, ретро, класичні й так далі. Врешті-решт, буквально за день до зйомки, ми остаточно затвердили той мотоцикл, який максимально пасує нашому герою і на якому можна було робити все, що ми запланували", — розповідає режисерка-постановниця проморолика Катя Царик.
Щоб втілити задум режисерки у відео, Терену довелось навчитися їздити на мотоциклі. Це було досить складно, адже колишній військовий ходить на протезах. Втім, Олександр швидко впорався з завданням і ще раз довів — для нього немає нічого неможливого.
"Творча команда була вражена майстерністю Холостяка, адже він опанував водіння мотоциклом в найкоротші терміни", — написали на сторінці.
Нагадаємо, ми показували романтичний проморолик 13-го сезону "Холостяк" з Олександром Тереном.
Також одну з учасниць шоу підозрюють у злочині щодо продажу криптовалюти.
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