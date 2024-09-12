Тайтл: "Холостяк" з Олександром Тереном — як створювався проморолик шоу, відео

Новий герой "Холостяка" Олександр Терен. Фото: instagram/katyatsarik

Команда шоу "Холостяк" розкрила секрети створення проморолика, в якому ветеран та блогер Олександр Терен мчить містом на мотоциклі. Він швидко опанував нові навички, щоб втілити задум режисерки.

Подробицями поділились на Instagram сторінці.

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Команда шоу про кохання "Холостяк" розповіла, як створювали проморолик. Вони провели "найжорсткіший кастинг", коли обирали байк для головного героя — ветерана війни Олександра Терена. На ньому він мчить на побачення по місту, щоб зустрітися з коханням всього свого життя.

"Ми шукали відповідну модель, відповідний дизайн. Були дуже різні варіанти: спортивні, ретро, класичні й так далі. Врешті-решт, буквально за день до зйомки, ми остаточно затвердили той мотоцикл, який максимально пасує нашому герою і на якому можна було робити все, що ми запланували", — розповідає режисерка-постановниця проморолика Катя Царик.

Щоб втілити задум режисерки у відео, Терену довелось навчитися їздити на мотоциклі. Це було досить складно, адже колишній військовий ходить на протезах. Втім, Олександр швидко впорався з завданням і ще раз довів — для нього немає нічого неможливого.

"Творча команда була вражена майстерністю Холостяка, адже він опанував водіння мотоциклом в найкоротші терміни", — написали на сторінці.

Олександр Терен вчився їздити на мотоциклі. Фото: instagram.com/holostyakstb

Залаштунки шоу "Холостяк". Фото: instagram.com/holostyakstb

Як знімали шоу "Холостяк". Фото: instagram.com/holostyakstb

Нагадаємо, ми показували романтичний проморолик 13-го сезону "Холостяк" з Олександром Тереном.

Також одну з учасниць шоу підозрюють у злочині щодо продажу криптовалюти.