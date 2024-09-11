Вірш українського письменника став слоганом шоу "Холостяк" з Олександром Тереном — відео

Шоу "Холостяк" на СТБ. Фото: скриншот

Продюсери 13-го сезону шоу "Холостяк" презентували проморолик. Лейтмотивом сезону став відомий вірш українського письменника Сергія Жадана.

Відео показали на YouTube.

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Вірш Сергія Жадана став лейтмотивом шоу "Холостяк"

Новий сезон "Холостяка" з ветераном війни Олександром Тереном представили промо в стилі роуд-муві. Герой за сюжетом поспішає на своє найважливіше побачення. Він мчить містом на мотоциклі, долає мости та кілометри, аби зустрітись із тією, кому готовий дарувати усі троянди світу.

"Слоганом нового сезону стали неперевершені рядки поезії Сергія Жадана "Любов варта всього". Це те, що пронизує до кісток. Це дуже близько до історії самого Терена. Це загалом про всіх нас і ту любов, заради якої ти знову і знову готовий проходити всі випробування, тільки б вона з тобою сталась. Ці рядки ідеально сюди підходять, і ми вдячні за них автору", — написали на сторінці проєкту.

Ветеран війни Олександр Терен в шоу "Холостяк". Фото: скриншот

Нагадаємо, учасницю реаліті-шоу "Холостяк" підозрюють у злочині. Також Олександр Терен змінив зачіску, яка дуже сподобалась його прихильницям.