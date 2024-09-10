Герой шоу "Холостяк" Олександр Терен показав нову зачіску та залаштунки зйомок

Ветеран, громадський діяч Олександр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb

Головний герой 13-го сезону романтичного телешоу "Холостяк", ветеран війни Олександр Терен (Будько), активно веде соцмережі. Громадський діяч, якому в травні виповнилось 28 років, показав залаштунки зйомок та нову зачіску.

Відповідні сторіз з’явились в його Instagram.

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Захисник України опублікував декілька фотографій. Одну з них він іронічно підписав: "Я на фіналі проєкту". А на іншій приймає їжу під час перерви спільно зі стилістом Юрієм Вариводою.

Герой шоу "Холостяк-13" на зйомках. Скриншоти: Instagram/tsvit_terenu

Втім найбільше увагу привернуло інше фото. Терен опублікував селфі з оновленою зачіскою та запропонував підписникам дати їй назви. Найкреативніші з них герой нового сезону популярного телешоу опублікував в сторіз.

Олександр Терен показав нову зачіску. Скриншоти: Instagram/tsvit_terenu

Зазначимо, що поки не оголошена дата виходу нового сезону. Творці "Холостяка" заявляли осінь, але який місяць не уточнювали. Незмінний ведучий Григорій Решетнік натякнув на листопад, втім, підтвердження цьому поки не має.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Олександр Терен поводиться на знімальному майданчику шоу "Холостяк". Також ми розповідали, чим новий сезон "Холостяка" відрізнятиметься від попередніх.