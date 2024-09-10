Герой шоу "Холостяк" Александр Терен показал новую прическу и заделки съемок

Герой шоу "Холостяк" Терен произвел фурор новой прической
Главный герой 13-го сезона романтического телешоу "Холостяк", ветеран войны Александр Терен (Будько), активно ведет соцсети. Общественный деятель, которому в мае исполнилось 28 лет, показал закулисье съемок и новую прическу.
Соответствующие сториз появились в его Instagram.
Терен показал прическу на шоу "Холостяк"
Защитник Украины опубликовал несколько фотографий. Одну из них он иронически подписал: "Я на финале проекта". А на другой принимает еду во время перерыва вместе со стилистом Юрием Вариводой.
Впрочем, наибольшее внимание привлекло другое фото. Терен опубликовал селфи с обновленной прической и предложил подписчикам дать ей названия. Самые креативные из них герой нового сезона популярного телешоу опубликовал в сториз.
Отметим, что пока не объявлена дата выхода нового сезона. Создатели "Холостяка" заявляли осень, но какой месяц не уточняли. Бессменный ведущий Григорий Решетник намекнул на ноябрь, впрочем, подтверждения этому пока нет.
Напомним, ранее мы писали, как Александр Терен ведет себя на съемочной площадке шоу "Холостяк". Также мы рассказывали, чем новый сезон "Холостяка" будет отличаться от предыдущих.
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