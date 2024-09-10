Герой шоу "Холостяк" Александр Терен показал новую прическу и заделки съемок

Ветеран, общественный деятель Александр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb

Главный герой 13-го сезона романтического телешоу "Холостяк", ветеран войны Александр Терен (Будько), активно ведет соцсети. Общественный деятель, которому в мае исполнилось 28 лет, показал закулисье съемок и новую прическу.

Соответствующие сториз появились в его Instagram.

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Защитник Украины опубликовал несколько фотографий. Одну из них он иронически подписал: "Я на финале проекта". А на другой принимает еду во время перерыва вместе со стилистом Юрием Вариводой.

Герой шоу "Холостяк-13" на съемках. Скриншоты: Instagram/tsvit_terenu

Впрочем, наибольшее внимание привлекло другое фото. Терен опубликовал селфи с обновленной прической и предложил подписчикам дать ей названия. Самые креативные из них герой нового сезона популярного телешоу опубликовал в сториз.

Александр Терен показал новую прическу. Скриншоты: Instagram/tsvit_terenu

Отметим, что пока не объявлена дата выхода нового сезона. Создатели "Холостяка" заявляли осень, но какой месяц не уточняли. Бессменный ведущий Григорий Решетник намекнул на ноябрь, впрочем, подтверждения этому пока нет.

Напомним, ранее мы писали, как Александр Терен ведет себя на съемочной площадке шоу "Холостяк". Также мы рассказывали, чем новый сезон "Холостяка" будет отличаться от предыдущих.