Учасницю "Холостяка" підозрюють у шахрайстві із криптовалютою на суму понад мільярд гривень

Наталія Масленнікова. Фото: lifestyle.24tv.ua

Учасниця десятого сезону романтичного шоу "Холостяк" Наталія Масленнікова є однією з підозрюваних у кримінальному правопорушенні, пов'язаному із криптовалютою. Йдеться про привласнення понад мільярда гривень.

Таку інформацію у вівторок, 10 вересня, оприлюднив Telegram-канал "Джокер".

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Підозрювані в наживанні на криптосхемі. Фото: Telegram-канал "Джокер"

"Розслідується можливе кримінальне правопорушення, де група осіб привласнила понад мільярд гривень, заблокувавши кошти користувачів криптобірж", — йдеться в повідомленні.

Затримання підозрюваного в шахрайстві на криптобіржах. Фото: Telegram-канал "Джокер"

Крім Наталії, серед підозрюваних ще п'ятеро людей: одна дівчина й четверо чоловіків. Подробиці шахрайства із криптовалютою наразі невідомі.

Що відомо про Наталію Масленнікову

Наталія Масленнікова. Фото: Telegram-канал "Джокер"

За освітою Наталія Масленнікова економіст. У у телевізійному проєкті "Холостяк" дівчина брала участь у 2020 році. На той момент їй було 25 років. За серце пілота Максима Михайлюка Наталія боролася впродовж п'ятьох випусків. Наприкінці п'ятого вона не отримала від холостяка троянду та покинула шоу.