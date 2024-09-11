Учасницю "Холостяка" підозрюють у шахрайстві із криптовалютою на суму понад мільярд гривень

Учасницю шоу "Холостяк" підозрюють у махінаціях із криптовалютою
Учасниця десятого сезону романтичного шоу "Холостяк" Наталія Масленнікова є однією з підозрюваних у кримінальному правопорушенні, пов'язаному із криптовалютою. Йдеться про привласнення понад мільярда гривень.
Таку інформацію у вівторок, 10 вересня, оприлюднив Telegram-канал "Джокер".
У чому підозрюється учасниця романтичного телепроєкту
"Розслідується можливе кримінальне правопорушення, де група осіб привласнила понад мільярд гривень, заблокувавши кошти користувачів криптобірж", — йдеться в повідомленні.
Крім Наталії, серед підозрюваних ще п'ятеро людей: одна дівчина й четверо чоловіків. Подробиці шахрайства із криптовалютою наразі невідомі.
Що відомо про Наталію Масленнікову
За освітою Наталія Масленнікова економіст. У у телевізійному проєкті "Холостяк" дівчина брала участь у 2020 році. На той момент їй було 25 років. За серце пілота Максима Михайлюка Наталія боролася впродовж п'ятьох випусків. Наприкінці п'ятого вона не отримала від холостяка троянду та покинула шоу.
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